AT&T ha invertido 8 mil mdd en México desde su llegada en 2015

A cuatro años de la llegada de AT&T a México, la empresa de origen estadounidense ha invertido en el país 8 mil millones de dólares con la finalidad de conectar a los usuarios, aseguró Laurent Therivel, CEO de la firma en México, en un documento que nombró medidas de éxito.

Tradicionalmente, el éxito corporativo se medía principalmente a través de los rendimientos financieros para los accionistas, o bien las métricas como el flujo de caja y las ganancias por acción. Sin embargo, en todo el mundo se está consolidando una nueva mentalidad, una donde los accionistas son sólo una pieza en un rompecabezas más amplio. Esto ha provocado que líderes de todo tipo –no sólo empresariales– reevalúen sus medidas de éxito.

Entonces, ¿cómo medimos el éxito en AT&T en México? Desde nuestra llegada en 2015, hemos invertido un total de 8 mil millones de dólares en nuestra misión de conectar a las personas con las experiencias que más les importan.

Medimos el éxito contra esta misión de una manera simple, a través del servicio a nuestros clientes, apoyando a nuestros empleados, contribuyendo en nuestras comunidades y creando valor para nuestros accionistas. Y funciona.

Hemos tenido éxito sumando suscriptores. Al proporcionar la red más confiable –la cual cubre casi 100 millones de personas–, y la mejor experiencia del cliente en el país, hemos duplicado el número de usuarios. Esto nos convierte en el único operador móvil en México con un crecimiento positivo de suscriptores durante 15 trimestres consecutivos.

Hemos tenido éxito en la creación de un gran ambiente laboral para nuestros casi 18 mil colaboradores. AT&T en México es la empresa #1 para millennials en el país, y la unidad de negocio fue recientemente reconocida como el #25 en la lista de los 100 Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo, por Great Place to Work®.

Hemos tenido éxito al contribuir con nuestra comunidad. Invertimos en una serie de programas locales como la construcción de quinientas casas para los damnificados de los sismos del 2017.

Hemos invertido en nuevas tecnologías que mejoran el consumo de combustible. También hemos invertido en innovación que ayuda a las empresas a crecer y ser más productivas. Estas son algunas de las acciones con las que AT&T está sentando raíces y estableciendo los cimientos para ser un buen vecino corporativo para el largo plazo. De hecho, esta semana anunciamos nuestro patrocinio a 8 años de las ligas femenil y varonil de la Selección Nacional de Fútbol.

Finalmente, con aumento de ingresos a dos dígitos y mejoras sustanciales en nuestra rentabilidad, al segundo trimestre de este año, estamos creando valor a largo plazo para nuestros accionistas.

No es sorpresa que a algunos no les guste nuestro creciente éxito en el mercado. Quizá por ello, intentan difundir rumores que cuestionan nuestro compromiso con el negocio en México. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la verdad.

Desde nuestra entrada en el mercado, los precios han disminuido casi un 40%. Además, la disponibilidad de LTE en México es más alta que en muchos países desarrollados.

Desafortunadamente, el progreso que la industria ha logrado en esas áreas está en riesgo, porque el agente preponderante aún tiene demasiado poder, lo cual pone en peligro a todo el sector.

Hemos expresado fuertemente la importancia de fortalecer los beneficios obtenidos a favor del consumidor, mediante el reforzamiento de las medidas regulatorias al preponderante.

Continuaremos trabajando para tener una cancha pareja para todos los jugadores en la industria, a pesar de las reacciones que esto ha generado.

Hacemos esto porque sabemos que la verdadera medida del éxito es marcar la diferencia en la vida de las personas. Tenemos un fuerte compromiso con México y continuaremos conectando a las personas con las experiencias que más les importan.