Aramco, con todo y ataque con drones, reporta ganancias por 68 mil mdd

Saudi Aramco ganó 68 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año, consolidando su posición como la empresa más rentable del mundo, informaron este martes personas familiarizadas con las cifras.

El productor estatal de petróleo reveló la cifra neta no auditada a los analistas financieros que trabajan en el plan para su Oferta Pública Inicial (OPI), dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque la información no es pública.

Aramco no ha publicado números comparativos para el mismo período del año pasado y su oficina de prensa declinó hacer comentarios.

Cuando la compañía saudita reveló resultados financieros por primera vez a principios de este año, con ganancias de 111 mil millones de dólares para todo 2018, saltó al número uno en la lista de las empresas con mayores ganancias del planeta. Sus ingresos de nueve meses superaron la cifra neta de 2018 anotada por Apple, la compañía más rentable que cotiza en bolsa, y sobrepasaron las ganancias anuales de Exxon Mobil, la mayor empresa petrolera cotizada en bolsa.

Arabia Saudita está levantando el velo sobre las finanzas de su posesión más valiosa, mientras se apresura a concluir lo que podría ser la mayor venta de acciones del mundo hacia fin de año. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman cuenta con las ganancias de Aramco y las vastas reservas de petróleo de la nación para atraer inversionistas a la OPI de la compañía que, a su vez, ayudarán a financiar su plan para reformar la economía saudí.

Aunque la empresa es muy rentable, los sauditas han luchado para convencer a los inversionistas de que acepten su valoración de 2 billones de dólares o más. El proceso de salida a bolsa se iniciará el domingo y las acciones de Aramco comenzarán a cotizar en la bolsa de valores saudita el próximo 11 de diciembre, informó este martes el canal local de noticias Al Arabiya.

La compañía se ha comprometido a pagar un dividendo de al menos 75 mil millones de dólares el próximo año.

Las ganancias cubren un período durante el cual la compañía lidió con una de las mayores crisis de su historia. Los ataques aéreos en sus instalaciones en septiembre redujeron brevemente la producción a la mitad. Aramco informó que restableció la producción poco después de esos ataques y se basó en el crudo almacenado e intercambios entre diferentes grados para cumplir con todos sus compromisos con los clientes.