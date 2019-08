App impulsa 49% ventas e-commerce de Liverpool en segundo trimestre

Las ventas de la plataforma de comercio electrónico de Liverpool crecieron 49 por ciento en el segundo trimestre de 2019, respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, aportaron el 8.3 por ciento del total de los ingresos de la compañía de forma acumulada, al obtener 4 mil 548 millones de pesos durante el primer semestre de este año.

El incremento de ventas e-commerce de Liverpool estuvo apoyado en mejoras de pagos en efectivo, donde los clientes pueden realizar pagos en farmacias y tiendas de conveniencia, además de personalizar la atención mediante la aplicación móvil Liverpool Pocket y la colocación de tabletas en sus tiendas como estrategia omnicanal para mostrar su marketplace.

“La adopción de esta aplicación en los teléfonos celulares –Liverpool Pocket–, claramente está impulsando y en segundo lugar, estamos emprendiendo actividades importantes para convertir a las personas de compras de un solo canal, principalmente de tiendas físicas, en clientes omnicanal”, explicó José Antonio Diego Magaña, director de Tesorería y relación con inversionistas para El Puerto de Liverpool, durante conferencia con analistas.

La empresa indicó que durante el segundo trimestre implementaron un proyecto de personalización que les permite atender a los clientes basándose en sus preferencias y gustos en cualquier interacción, por lo que las descargas de la aplicación móvil aumentaron 67 por ciento, respecto al año pasado.

“Solo durante el (segundo) trimestre vimos un aumento del 13 por ciento en los clientes omnicanal, y estos son clientes que debido a que adoptan los canales digitales son más leales y compran con más frecuencia”, agregó Diego Magaña.

Hasta junio de este año, el 10 por ciento del total de compradores de la firma departamental ya son omnicanales, es decir, compran en la tienda física y en la plataforma.

Lo anterior porque se han apalancado de sus tiendas físicas para ofrecer y recoger el producto, modelo de entrega en el 45 por ciento de sus ventas online, o incluso con la instalación de kioscos con tabletas para acercar a consumidores de tienda física al portafolio online y su marketplace.

“Sí me ha tocado que en tienda me saquen la tableta para enseñarme algo que no tienen en los SKU (código de artículo), la estrategia de apalancar la base de tiendas físicas es un acierto muy grande para enfrentar la amenaza de un competidor como Amazon”, comentó Valentín Mendoza, analista de Banorte.

La compañía Liverpool informó que el proyecto de marketplace al día de hoy representa el 5 por ciento de la oferta comercial de Liverpool.com.mx con crecimientos exponenciales.