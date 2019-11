ANTAD prevé alza de 8% en ventas durante El Buen Fin

Para la novena edición de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) prevé cerrar con un crecimiento nominal de 8 por ciento sus ventas, respecto a la edición de 2018.

“Crecer 5 por ciento real es muy bueno, quiere decir 8 por ciento nominal, sería un buen dato, las departamentales son las que ponen mejores descuentos”, dijo Javier Salas Martín del Campo, director de estudios económicos de la ANTAD.

Jorge Quiroga, director de la consultora TodoRetail, destacó que la percepción de mayor inseguridad e incertidumbre económica continuará con la merma en la actividad del consumo.

“Las noticias no son buenas, hay mayor inseguridad, enojo entre la población que no se sabe qué pasará el próximo año, esa incertidumbre no abona, aunque existan buenas promociones en piso de venta no calculamos mucha afluencia de consumidores nuevos”, acotó Quiroga.

Se espera que la campaña de descuentos dé un respiro a los comercios, pues hasta septiembre de este año la venta de canasta básica presenta una contracción anual del 0.2 por ciento, señaló en entrevista Enrique Espinoza, director general de Nielsen México.

“Hay desaceleración, los niveles de crecimiento del canasto básico son del 2 por ciento, a septiembre de 2019 este canal ya presenta una contracción de -0.2 por ciento, antes de dicho mes estaba en crecimiento cero”, dijo Espinoza.

De acuerdo con Nielsen, El Buen Fin es la quinta semana de mayores ventas en el año, y tan sólo las tiendas de autoservicio perciben un aumento en sus ingresos de 14 por ciento durante la semana correspondiente a esta temporalidad.