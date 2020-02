ANPEC pide suspender prohibición de bolsas plásticas por coronavirus

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) manifestó su preocupación por la ligereza con la que actúa México ante la amenaza del coronavirus, por lo que pidió suspender temporalmente la prohibición de bolsas de plástico, por ser antihigiénico el traslado de productos en manos.

"Ante esta adversidad y por sentido común, ANPEC demanda declarar en suspensión temporal la prohibición del uso de bolsas de plástico para el abasto y traslado de alimentos y víveres; ya que muchos consumidores terminan por llevárselos en vilo, en propia mano, en condiciones por demás antihigiénicas y de alto riesgo sanitario", informó en un comunicado de prensa.

A las autoridades implicadas les exigió tomar esta emergencia sanitaria global con mayor responsabilidad y a actuar en consecuencia.

"No es, y no debe ser visto esto como un asunto menor, tampoco vale que bajo el argumento de no alarmar terminemos por no alertar adecuadamente a la población de esta contingencia", advirtió.

Hasta el momento, más de 200 personas han muerto por esta cepa, además de que se han reportado casos en 25 naciones.