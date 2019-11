Angélica Fuentes regresa a 'las canchas' de México con microfinanciera para mujeres

Angélica Fuentes regresó a México, tras poco más de cuatro años fuera del país, para presentar su nueva microfinanciera llamada Move On, la cual está orientada principalmente a dar préstamos a mujeres y que además ofrecerá capacitación en línea.

“En México acabó de lanzar un proyecto que es una microfinanciera para mujeres que se llama Move On que da crédito a mujeres asalariadas o que ya tienen una micro empresa (…) Es un proyecto en línea para darles capacitación financiera, porque muchas mujeres no se sienten cómodas con este tema. Somos buenas administradoras en el hogar, pero una vez que las mujeres tienen dinero, les cuesta mucho trabajo la parte de cómo invertir”, dijo.

En entrevista para En EF y Por Adela de El Financiero, Fuentes aseveró que el proyecto de MoveOn lo empezó de cero, con el interés de empoderar a mujeres en México.

“Tengo 30 años de experiencia en el sector empresarial y vengo de un grupo empresarial energético importante, yo dirigí ese grupo y lo posicioné en el país y presidí a la Asociación Mexicana de Gas Natural, mi experiencia como empresaria nació mucho antes de conocer a Jorge (Vergara) yo sé lo que hice como empresaria”, dijo.

La exdirectora ejecutiva de Omnilife, recordó que luego de los conflictos que enfrentara con su exmarido, Jorge Vergara, quien la acusó de supuestas irregularidades en el manejo de la empresa de suplementos alimenticios, pasó unos años complicados, en los que no se dio por vencida.

“Mi vida no se detuvo, pero cuando pasé por todo el conflicto, que fue muy público, tuve dos opciones: meterme en las cobijas y llorar hasta que pasara el tsunami, porque lo que me pasó fue un tsunami, o seguir avanzando y opté con lo segundo. Porque me elegí a mí, elegí a mis hijas y seguí trabajando”, sostuvo la empresaria de 56 años.

Desde el primero de abril 2015, cuando fue destituida como directora general del Grupo Omnilife, por su entonces todavía esposo, Jorge Vergara, la empresaria ha vivido en Estados Unidos, donde trabajó en diversos proyectos relacionados con el empoderamiento de las mujeres.

Recordó que durante los últimos cuatro años se negó a dar entrevistas, porque en su opinión ella no tenía que defenderse, de lo que llamó “una campaña mediática”

"No di entrevistas absolutamente a nadie, y la razón fue porque yo no tenía que defenderme de esa campaña de desprestigio que se hizo en mi contra, porque yo sé quién soy y a dónde voy, todo lo que se dijo de mi fue una campaña mediática de desprestigio en mi contra.

"Las razones de esa campaña mediática, yo no la sé, porque no puedo entrar en la cabeza de las otras personas, puede ser porque se terminó, porque yo decidí que Jorge y yo ya no podíamos tomar el mismo camino, sin embargo, me dio la oportunidad de despertarme a mi luz y despertar en un espacio con más poder, fortaleza y eso ha sido extraordinario", afirmó.

Aseveró que durante muchos años rechazó la idea de regresar a México porque consideró que legalmente su caso fue jurídicamente mal llevado.

“Yo no quería regresar a México, nunca tuve miedo de regresar, más bien tenía un sentimiento de rechazo y mucho coraje y resentimiento, porque mi situación legal no se llevó de una manera correcta, sentí que México me dio la espalda, jurídicamente hablando, hasta que regresé a México en enero pasado a una plática con mujeres y la conversación me hizo darme cuenta que tenía muchas cosas que regresarle a México, México al final del día me dio tanto, me vio nacer como empresaria”, afirmó.

Sostuvo que actualmente logró un acuerdo con su exesposo, Jorge Vergara, con el que duró casada durante ocho años.

“Llegamos a un acuerdo en la parte comercial y de los negocios, llegamos a un acuerdo y toda la parte del conflicto empresarial (…) muy pocas veces hablamos después, algunas veces para la otra persona es muy difícil aceptar cuando la otra persona ya no está en relación”, dijo.