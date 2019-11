AMLO niega haber ordenado a Aeroméxico 'llamar a cuentas' a piloto que le pidió reconsiderar el NAIM

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este jueves haber pedido a Aeroméxico que citara al piloto que le pidió reconsiderar el proyecto del aeropuerto de Texcoco para que aclarara sus declaraciones.

"Salió que la empresa lo citó y nuestros 'malquerientes' están diciendo, algunos, que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. Eso no es cierto, nosotros no hacemos eso, no somos autoritarios", puntualizó.

El miércoles, Aeroméxico informó que pidió al piloto Rafael Paulo Bolio Cuevas un informe detallado sobre lo ocurrido durante el vuelo 533, en el que viajó el presidente Andrés Manuel López Obrador de la Ciudad de México a Mérida.

La aerolínea señaló, en un documento, que en el vuelo realizado el 8 de noviembre 'aparentemente' hubo un incumplimiento al reglamento interno de trabajo de la aerolínea, por lo que solicitaron a Bolio detalles de lo acontecido.

Ese día, Bolio se dirigió al presidente una vez que ya había abordado el vuelo.

“Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto en Texcoco. Si no es posible, pues ni modo, ¿verdad?”, se escucha en un audio publicado por Aristegui Noticias.

Tras aterrizar, el presidente respondió al piloto: "Santa Lucía".

"El piloto expresó de manera muy respetuosa su opinión (...) No fue ofensivo y ejerció su derecho a la manifestación", subrayó López Obrador en su conferencia.

La petición al capitán está basada en una presunta omisión al artículo 14 del reglamento de Aeroméxico, el cual se refiere a "comportarse intencionalmente en forma que perjudique al servicio, a las relaciones, o al prestigio de la Empresa".

Respecto a ello, la aerolínea dijo a El Financiero que el informe solicitado forma parte exclusivamente de los procedimientos internos de la empresa, y agregó que el capitán Bolio continúa laborando y volando de forma cotidiana.

Con información de Aldo Munguía