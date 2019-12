América Móvil, Interjet, Telefónica, y otras empresas a ‘echarles ojo’ en 2020

Para 2020, empresas del sector inmobiliario, aéreo, de consumo, energía, siderúrgicas y de telecomunicaciones, enfrentarán diversos retos como mejorar su liquidez, replantear sus estrategias comerciales, incorporarse a proyectos gubernamentales o en algunos casos continuar con sus procesos penales.

Aunque también, para algunas compañías podría mejorar su panorama financiero, con nuevas licitaciones, proyectos de inversión, adquisiciones y aperturas en puerta.

Esta es la recopilación de las empresas a seguir el próximo año.

Interjet y Volaris, por los suelos y los cielos

En el sector aéreo, actividad económica que aporta alrededor del 2 por ciento del PIB nacional, hay un par de firmas a seguir durante el siguiente año: Interjet y Volaris.

La primera, bajo el mando de William Shaw, tuvo en este año un turbulento sobrevuelo: registró deudas con el gobierno que superaron los 800 millones de pesos, además de que el SAT embargó algunas cuentas del dueño Miguel Alemán Magnani, esto sin contar el conflicto con Televisa luego del fallido intento por adquirir 17 estaciones de Radiópolis.

Para el año entrante, Interjet deberá sanear sus finanzas, reforzar su plantilla de tripulaciones para evitar repetir como la aerolínea con más quejas ante la Profeco por cancelaciones de vuelo e incrementar las sospechas de una quiebra debido a sus frágiles estados financieros. En cambio, el vuelo de Volaris es opuesto. La aerolínea fundada por Enrique Beltranena se ha colocado como la firma con mayor participación de mercado en el transporte doméstico, arrancando la cima a Aeroméxico, que no se ha podido recuperar de la ausencia del MAX en su flota.

Volaris ha incrementado su oferta de asientos en cerca del 20 por ciento y en igual cantidad el número de pasajeros transportados. Además, los papeles de la aerolínea en la Bolsa duplicaron su valor en lo que va del año. Para 2020, habrá que seguir a esta firma para ver si se consolida como la nueva ‘grande’ en el cielo mexicano.

América Móvil y Telefónica, suertes distintas

Por otra parte, en el sector de telecomunicaciones América Móvil (AMX) y Telefónica tendrán un año desafiante.

Para 2020 el operador telefónico controlado por Carlos Slim podría registrar un cambio de panorama con la revisión bienal en donde se analizará la efectividad de las Medidas Asimétricas que le fueron aplicadas hace cinco años, ya que actualmente ostenta más del 60 por ciento de participación en el sector telecom.

Además, deberá hacer efectiva la separación funcional entre Telmex y Telnor para que derive una nueva empresa, a la cual no podrá subsidiar.

“A América Móvil hay que tenerla en la lupa, pero también lo que va hará el IFT respecto a América Móvil, porque el órgano regulador es quien tiene que implementar las reglas. Si no hace absolutamente nada y no impone medidas asimétricas drásticas para el entorno ‘competitivo’ no habrá ningún avance”, advirtió Gonzalo Rojón, director de análisis de The CIU.

Por otra parte, Telefónica empezará un año retador, ya que buscará a un socio estratégico para su nueva unidad latinoamericana, además empezar a migrar sus servicios de datos móviles a la infraestructura de AT&T, esto para conseguir ahorros por 230 millones de euros al tercer año de uso.

“Yo veo a un Movistar que está tratando de disminuir puntos para solventar su operación y cómo hacerla más rentable ante todos sus problemas como es el pago de espectro, y es una de las cosas que le mencionaban al IFT, y a parte de la infraestructura, sus ingresos van a la baja”, dijo Rojón.

Grupo Carso, lo suyo es la infraestructura

En 2020, Grupo Carso pasará un buen año, pues se prevé que sus resultados financieros sean impulsados por el Acuerdo Nacional de Infraestructura, ya que el conglomerado que controla Carlos Slim participa con Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) o Carso Energy en alguno de los 147 proyectos, que demandarán una inversión, en su mayoría privada, de 859 mil millones de pesos entre el 2020 y el 2024 .

Además, la entrada en operación en 2020 del gasoducto Samalayuca-Sásabe, bloques de petróleo y campos de geotermia en la división Energía, serán elementos que apoyarán los resultados de la empresa, de acuerdo con analistas de Fitch Ratings.

Cadú y Javer edifican su futuro

En el sector construcción, Gerardo Copca, analista de MetAnálisis comentó que el siguiente año habrá un mejor panorama para las empresas dedicadas a la edificación de viviendas de interés social y vivienda media, como lo son Cadu y Javer, gracias al anunciado Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, que trae consigo cambios en las políticas gubernamentales y mayores apoyos en los créditos.

Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Infonavit firmaron un convenio para recuperar y rehabilitar 171 mil viviendas abandonadas, para su posterior comercialización.

Además de que el Infonavit anunció que ya se podrán unir créditos de hasta cinco personas con el objetivo de adquirir viviendas de interés social.

“Este 2019 fue un año de mucho rezago en varios sectores, y no puede quedarse así nada más, debe de haber una recuperación, y en ese sentido todas las desarrolladoras de interés social y las de nivel medio van a tener un buen impulso con todos los programas que incluso está dando el Infonavit, que ya se pueden juntar más créditos para adquirir una vivienda va a permitir que crezcan no sólo las de interés social” dijo.

Alsea y su sueño por cocina mexicana

Para 2020, Alsea podría desaparecer El Portón, ya que, según su director general, Alberto Torrado, es una marca de restaurantes a la que no le está yendo bien, por lo que ya desarrollan dos nuevas marcas: Corazón de Barro y La Casa del Comal, ambas de comida mexicana.

A las marcas anteriores también se suma la apuesta de Ole Mole en España.

La intención de la empresa es penetrar en el nicho de la comida mexicana en ‘tierra azteca’, para después exportar este concepto, de acuerdo con un reporte de Banorte.

La operadora de restaurantes y cafeterías de origen mexicano se concentrará el 2020 en sinergias de rentabilidad que permitan mejorar su flujo operativo en Europa, esto luego de las adquisiciones que se concretaron en 2019 por Grupo Vips y Starbucks en Francia y Bélgica.

En Argentina al igual que en México enfrentan escenarios de desaceleración en el consumo, lo cual atacarán con el desarrollo de lealtad de sus clientes.

Con información de Aldo Munguía, Axel Sánchez, Alejandra Rodríguez y Ana Luisa Gutiérrez*