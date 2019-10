Amazon 'conquista' a Mickey Mouse y firma acuerdo con Disney

Amazon anunció este martes un acuerdo de un año con Disney para que en su plataforma Prime Video pueda incorporarse títulos de películas y series como 'Captain Marvel' y 'Avengers: Endgame' de Marvel, entre otros.

En un comunicado, Amazon explicó que el acuerdo inició desde este martes y terminará hasta septiembre del 2020, y los títulos de Disney estarán disponibles para ver en Amazon Prime Video en toda América Latina

La plataforma contará con películas como 'Captain Marvel' y 'Avengers: Endgame', junto con las fases uno, dos y tres del UCM, así como 'The Lion King', 'Mary Poppins Returns', 'The Nutcracker And The Four Realms', 'Beauty and the Beast', 'Maleficent' y su próxima secuela, 'Maleficent: Mistress of Evil', entre otros.

Adicionalmente, los usuarios podrán descargar películas en dispositivos móviles para verlas sin conexión a internet y sin costo adicional a su membresía.