Almaden tiene retraso en plan minero de 117 mdd en Puebla

La firma canadiense Almaden Minerals reportó que su proyecto Minera Gorrión, cuya inversión inicial es de 117 millones de dólares, tiene retrasos en su inicio de operaciones, derivado de la cancelación de reuniones de información pública.

En entrevista, Juan Pablo Gudiño, representante legal de la empresa, destacó que la primera reunión fue suspendida, ya que se cruzaba con el proceso electoral de Puebla (donde se ubicará la mina), pero la segunda fue por petición de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Esta reunión no es un proceso por el cual se decide que se lleve o no ( a cabo) la mina, no es una consulta popular, es una reunión de información y para fijar una postura de la sociedad sobre lo que falta o sobra del manifiesto de impacto ambiental (…) Sin embargo, las autoridades no están cumpliendo con el proceso, ahora tenemos reprogramada la reunión para 25 de junio”, indicó.

La Semarnat dijo que, ante el proceso de cambios en su estructura, por la salida de Josefa González Blanco, se debió reprogramar la reunión.

Minera Gorrión, que está entre Puebla y Tlaxcala, tiene identificado un yacimiento con reservas probadas y probables de 73.1 millones de toneladas de mineral que va desde oro y plata.

Juan Pablo Gudiño remarcó que esta mina no afecta ningún Área Natural Protegida, según el Catálogo de Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales y Privadas de México.

También la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no identifica ningún sitio Ramsar (humedales de importancia internacional) dentro del Área Núcleo del Proyecto y que tampoco afecta a especies únicas, raras o en peligro de extinción.

Destacó que para su operación en el largo plazo puede significar inversiones por mil 785 millones de dólares, reduciendo el desempleo en la zona.

Almaden Minerals posee el 100 por ciento del proyecto Tuligtic en Puebla que es uno de los principales depósitos de métales preciosos en México, el cual cubre el depósito de oro y plata de Ixtaca.