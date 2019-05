AHMSA detendrá su operación este miércoles por cuentas bloqueadas

Altos Hornos de México (AHMSA) cerrará operaciones este miércoles luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le bloqueara sus cuentas bancarias.

En comentarios a El Financiero, el director corporativo de comunicación de la acerera, Francisco Orduña, dijo que solo tenían reservas de materia prima para operar dos días sin las cuentas bancarias, por lo que tendrían que detener sus labores ante la falta de capital.

“Las cuentas están congeladas desde el lunes en la mañana (…) No saben lo que están haciendo, hasta el momento no tenemos una explicación oficial, ni nada. Los vamos a denunciar, por abuso de autoridad. Nosotros para operar tenemos reservas para dos días, esta es una empresa que no puede parar un minuto”, dijo.

La UIF dijo que descongelarían el martes 28 de mayo las cuentas de los empleados, a lo que Orduña comentó que la autoridad no sabe cuál para pagar a nómina.

“Dicen (la UIF) que descongelarán las cuentas de los trabajadores, pero ningún trabajador tuvo su cuenta detenida y no saben cuál se usa para pagar nómina”, comentó.

Gobernador de Coahuila pide juicio justo para Alonso Ancira, presidente de AHMSA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme pidió a las autoridades que se juzgue conforme a derecho a Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de AHMSA, sin afectar la estabilidad laboral de la empresa.

“Lo que esperaría es que una empresa coahuilense fuera tratada conforme a derecho", dijo en entrevista realizada en Saltillo.

El gobernador Riquelme comento que el lunes buscó vía telefónica a Ancira para sostener una reunión sobre el tema de la empresa. Sin embargo -dijo- el anunció de la detención del empresarios en España lo obligó pedir un juicio justo.

“Ayer me comuniqué con Alonso Ancira y se mostró tranquilo, en espera de aclarar cualquier cosa dentro de lo que pudiera ser una carpeta de investigación y es todo lo que dialogué con él. No hay más. Mi preocupación es que no se afecte a los miles de trabajadores de la siderúrgica”, dijo el gobernador.

El año pasado, el sitio de noticias de investigación Quinto Elemento Lab dijo que la siderúrgica transfirió más de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios del gobierno, entre ellos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

AHMSA fue fundada en 1942 y es la mayor siderúrgica en el país y pilar económico de la región centro en Coahuila con 20 mil trabajadores directos.

Se encuentra ubicada en el municipio de Monclova, a 250 kilómetros de la frontera con Texas.

Con información de Magda Guardiola*