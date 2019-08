Aeropuerto en Santa Lucía pondrá en desventaja al turismo en México: Consejo de Viajes

El Aeropuerto Internacional en Santa Lucía pondrá en desventaja a México en la industria turística, señaló este jueves Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

"Estamos poniendo a México en desventaja turística (con aeropuerto en Santa Lucía), busquemos una alternativa. Yo estoy dispuesta a atraer a inversionistas al país a través del WTTC", detalló Guevara en conferencia de prensa.

La presidenta del organismo que agrupa a 200 directores generales globales de empresas como Marriott, American Airlines, Visa, entre otros, dijo que si bien el mandatario Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por supuestos actos de corrupción, es necesario que México cuente con una instalación de esa índole a la altura de una potencia turística.

"He hablado con muchos expertos del sector aéreo, no creen que Santa Lucía sea factible, y desafortunadamente, no vamos a ver el impacto inmediato. Esto lo vamos a ver en 5 y 7 años", lamentó Guevara.

Más temprano, Miguel Torruco, secretario de Turismo (Sectur), aseguró que los mexicanos se sentirán orgullos de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

"Se van sentir orgullosos del aeropuerto de Santa Lucía. Pero también verán el Tren Maya que motivarán el turismo", afirmó el titular de la Sectur en conferencia de prensa.

El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía es una de las apuestas aéreas del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Este nuevo puerto aéreo costará alrededor de 78 mil millones de pesos y es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la encargada de construir la terminal aérea, además de dos pistas para operaciones civiles.

Torruco agregó que hubiera sido un error cerrar dos aeropuertos- AICM y Santa Lucía- para edificar el de Texcoco, que se encuentra cancelado.

"Veo en 2024 funcionando el nuevo sistema metropolitano aeroportuario (...) Aquí hubiese sido un gran error cerrar dos aeropuertos", detalló Torruco.

Por ahora, la construcción de Santa Lucía se encuentra detenida debido a una serie de amparos concedidos a favor del colectivo #NoMásDerroches.

De acuerdo con declaraciones de López Obrador, hay 80 amparos en contra del proyecto en la base aérea.