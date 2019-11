¿Aburrido de visitar el mismo súper? Amazon planea crear nueva marca para que vayas de compras

Amazon planea lanzar una nueva marca de supermercados distinta de la cadena Whole Foods Market que la compañía adquirió hace dos años, por lo que es una señal del hambre del gigante minorista por una porción del mercado de comestibles más allá de los alimentos orgánicos de alta gama.

La compañía ha publicado cuatro listados de trabajo para la “primera tienda de comestibles de Amazon” en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles. Una portavoz de Amazon confirmó los listados y dijo que la tienda abriría en 2020. La marca será distinta de Whole Foods y tendrá una línea de pago convencional, a diferencia de las tiendas de conveniencia Amazon Go sin cajero de la compañía, dijo la firma.

La compañía de comercio electrónico compró Whole Foods en un acuerdo espectacular de 13.7 mil millones de dólares hace dos años, pero aún tiene que avanzar mucho en la industria de comestibles de 900 mil millones de dólares en los Estados Unidos. La marca Whole Foods, quisquillosa sobre lo que está permitido en los estantes de las tiendas en función de su imagen de alimentos saludables, choca con el deseo de Amazon de dar a los clientes lo que quieran.

El rival de Amazon, Walmart, que captura alrededor del 25 por ciento de todo el gasto en comestibles de los Estados Unidos, vende marcas como Pepsi y Cheetos que no se encuentran en los estantes de los Whole Foods. Los analistas de la industria de comestibles han especulado que Amazon podría expandirse con una nueva tienda donde dichos productos no serán vistos como una traición.