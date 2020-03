Abarroteros piden a proveedores no subir precios y demandan al Gobierno seguridad ante vandalismo

El abasto de productos de primera necesidad en tiendas de abarrotes está garantizado para los meses que se extienda la contingencia por el COVID-19, sin que haya un aumento de precios, “siempre y cuando los proveedores no los eleven”, dijo este lunes el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, Iñaki Landáburu Llaguno.

Asimismo, Landáburu Llaguno pidió a las autoridades mexicanas seguridad ante el vandalismo y saqueos a sus transportes.

"Nos comprometemos a redoblar esfuerzos para apoyar la distribución horizontal para atender a 630 mil pequeños comercios y garantizar su continuidad, ya que ellos son los que llegan hasta el último consumidor", afirmó el líder de los abarroteros.

"Nos comprometemos a no aumentar nuestros precios, siempre y cuando los proveedores hagan lo mismo, y no nos aumenten los costos en forma desproporcionada para no afectar a los clientes que hoy necesitan todo nuestro apoyo”, explicó.

Los 140 socios de esta organización son responsables de más del 50 por ciento de la distribución de productos básicos de consumo, sobre todo en zonas de población más vulnerable por lo que han solicitado a sus proveedores que no detengan la proveeduría y procuren mantener el precio de los productos.

“Ya hemos sufrido aumentos en productos como huevo, por la gripe aviar; granos, por ser importados y verse afectados por el dólar, y algunos otros por especulación como el azúcar y el alcohol”, explicó el organismo en un comunicado.

De igual forma, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales, la ANAM pidió les garanticen la seguridad, especialmente en los intentos de vandalismo, saqueos y robos a sus transportes y puntos de venta.

Con el lema de 'Por México estamos preparados y seguimos trabajando', la ANAM pidió a los clientes asistir solos a sus puntos de venta, guardar la sana distancia, no hacer compras de pánico para no generar desabasto y no dejarse llevar por el miedo, informándose con las autoridades correspondientes para tomar todas las medidas de prevención necesarias.

“En ANAM estamos conscientes de que no somos los únicos en la cadena de distribución, pero sí los que llegamos a donde ningún otro comerciante llega”, apuntó.