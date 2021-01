98.26% de restaurantes cumplen con semáforo rojo en la CDMX: Invea

De los 231 restaurantes que visitó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México, el 98.26 por ciento cumplió este lunes con el mandato del semáforo rojo, lo que implica dar únicamente servicio para llevar o a domicilio.

“El personal especializado en funciones de verificación visitó un total de 231 restaurantes, de los cuales 227 continúan cumpliendo con las disposiciones antes mencionadas; los cuatro restantes, se encontraron ofreciendo servicio de consumo al interior del establecimiento, por lo que fueron apercibidos para atender las medidas sanitarias y únicamente operen con servicio para llevar”, informó el Invea en un comunicado.

Los recorridos se realizaron en Centro Histórico, Roma, Condesa y Zona Rosa en la Alcaldía Cuauhtémoc; Nápoles y Del Valle en la Benito Juárez; Polanco en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la Alcaldía Coyoacán, así como la Avenida Insurgentes, en sus tramos Norte y Sur.

Detallan que el operativo para exhortar a brindar únicamente servicio para llevar o con entrega a domicilio a los establecimientos con giro de restaurante, se lleva a cabo entre el Invea, las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil.

El operativo continuará en los siguientes días.

Este lunes, trabajadoras y trabajadores de la industria restaurantera se manifestaron con un ‘cacerolazo' en busca de ser considerados como industria esencial.

En el marco del movimiento ‘Cacerolazo: AbrimosOMorimos’ pequeños restaurantes de la Ciudad de México y el Estado de México hicieron solo un llamado para poder volver a dar servicio en mesa, mientras cadenas como Fisher’s ignoraron el semáforo rojo por al pandemia del coronavirus y sí lo hicieron.

“Nadie hemos abierto, todos seguimos operando para llevar a domicilio, no abriremos al público hasta que nos lo permitan. Lo último que queremos es confrontar con las autoridades, de verdad lo que queremos es autoemplearnos y seguir teniendo trabajo porque está complicado, hoy hicimos una manifestación pacífica, pero no estamos abriendo nuestros restaurantes, no dudo que habrá quien sí, pero te puedo asegurar que el 95 por ciento no lo hará, seguimos en espera de las autoridades”, dijo en entrevista Mireya García, una de las voceras del movimiento ‘Cacerolazo: AbrimosOMorimos’.

Agregó que para continuar con la protesta desde la sana distancia, a partir del martes 12 de enero a las 13 horas realizarán ruido con las cacerolas desde los cientos de establecimientos.

El Grupo Fisher’s abrió este lunes con servicio en mesa los tres locales que todavía le sobreviven, Polanco, Roma y Nápoles. Luego de que tras 10 meses de pandemia ya bajaron cortina en dos.

“Hemos cerrado solo dos lugares, estamos prácticamente toda la industria restaurantera en un pedido de auxilio, para que se haga un diálogo con las autoridades”, expresó en entrevista Manolo Ablanedo, director de comunicación y marketing de Grupo Fisher's.