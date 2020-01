5 empresas mexicanas, dentro del 'top' mundial en el Índice de Equidad de Género de Bloomberg

Las compañías Walmart de México, Banorte, Televisa, Coca-Cola Femsa y Regional ocuparon un lugar dentro de la edición 2020 del Índice de Equidad de Género (GEI, por sus siglas en inglés) de Bloomberg.

Este índice, realizado desde 2016, tiene como objetivo evaluar el desempeño de las empresas en materia de transparencia de datos de género.

Bloomberg toma en cuenta diferentes pilares para realizar el GEI: liderazgo femenino y flujo de talentos; igualdad y paridad salarial de género; cultural inclusiva; política de acoso sexual; y empresa promujeres.

Dentro de estos cinco pilares, el GEI evalúa 75 variables y asigna una calificación que va del 0 al 100 por ciento.

En la edición 2020, el GEI incluyó a 320 empresas de 42 países, lo que significó un aumento sustancial del índice del año pasado, cuando se evaluó a 230 compañías de 36 naciones.

Entre las empresas de mayor peso (según su capitalización de mercado) que fueron incluidas en el GEI 2020, estuvieron Intel, JPMorgan, Bank of America, Master Card, Procter & Gamble, Nestlé, AT&T, The Coca-Cola Company, Visa y Merck & Co.