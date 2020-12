4 empresas que tendrán un arranque complicado para 2021

El 2020 fue, para muchas empresas, un año de retos importantes en medio de la pandemia del coronavirus, pero para otras se trató simplemente del peor año en su historia, con cierres de fronteras mundiales, en el caso de la aviación comercial nacional para firmas como Interjet y Aeroméxico; además de investigaciones y acusaciones, para firmas como Cruz Azul y Altos Hornos de México que en 2021 enfrentarán el reto de mantenerse en el mercado.

Interjet, ¿se va a volar?

La aviación sufrió durante los meses más críticos de la pandemia uno de sus peores episodios en toda su historia. A nivel mundial la operación de las aerolíneas cayó 90 por ciento y, el mercado mexicano, mayo fue el mes con mayor impacto para las aerolíneas nacionales, que operaron a 5 por ciento de su capacidad en promedio, según datos de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

En este sentido, Interjet es la empresa con el peor desempeño durante la crisis sanitaria. Para Brian Rodríguez, analista del sector en Monex Casa de Bolsa, Interjet ‘desapareció’ durante la contingencia, pues en agosto, la participación de la firma fundada por la familia Alemán no llegó al 2 por ciento del mercado nacional.

En diciembre, las dificultades para Interjet la llevaron a un cese total de operaciones, más de 5 mil empleados sin una fuente de empleo, 6 quincenas de sueldos no cubiertos y la incertidumbre, pues la aerolínea dejó de comunicarles la situación desde hace más de un mes.

Aeroméxico, se va a bancarrota en EU

El ‘Caballero Águila’ no se salvó de la 'tormenta'. Aeroméxico suspendió los pagos a sus acreedores y se capitalizó a través de Apollo, un fondo de inversión que inyectará mil millones de dólares a la aerolínea dirigida por Andrés Conesa.

Marco Montañez, analista del sector en Vector Casa de Bolsa, indicó que Aeroméxico tendrá una recuperación más lenta debido a su dependencia del tráfico internacional hacia Norteamérica, Europa y América Latina.

El proceso implicará también la reducción de flota y de personal de la empresa: alrededor de 2 mil 500 empleados serán liquidados de la línea aérea y se eliminará a 40 aviones de la flota de Aeroméxico, según información obtenida por El Financiero.

Las condiciones que Apollo puso a Aeroméxico ocasionaron problemas laborales entre la empresa, pilotos y sobrecargos, pues el ‘Caballero Águila’ busca volar hacia un esquema de bajo costo, con sueldos más bajos y la posibilidad de congelar los ajustes salariares por lo menos en un lustro.

Con ello, la aerolínea busca que el monto de la reducción sirva para pagar alrededor de 750 millones de dólares de lo invertido por el fondo, es decir, la empresa quiere transferir el costo de la refinanciación a sus colaboradores.

La Cruz Azul ¿cruzazulea?

A finales de mayo, en plena pandemia del COVID-19, el escándalo que desató la acusación en contra del exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez sacudió a toda la organización de la empresa cementera por el supuesto desvío de más de mil millones de pesos a empresas en el extranjero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuó de inmediato y ‘congeló’ cuatro cuentas bancarias de Álvarez registradas en HSBC, BBVA Bancomer, Santander y FINAGAM, a petición del Departamento del Tesoro del Gobierno de EU, mismas que fueron ‘descongeladas’ hace dos semanas.

Álvarez Cuevas es perseguido junto a Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell y Mario Sánchez Álvarez, mientras la disidencia dirigida por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velásquez asumió los cargos como presidentes del Consejo de Administración y el de Vigilancia.

Tras meses de conflictos y denuncias, la dirigencia de la Cooperativa se encuentra dividida. Más de 10 mil familias podrían ser afectadas y habría pérdidas por más de 700 mdp.

AHMSA, la libra

Antes de la pandemia, Altos Hornos de México (AHMSA) comenzó el año reportando un flujo operativo (EBITDA) negativo de 2 mil 519 millones de pesos en su reporte del cuarto trimestre de 2019, debido al bajo precio del acero y que el Gobierno congeló las cuentas de la empresa por perseguir al presidente del consejo de administración de la compañía, Alonso Ancira.

Ante la situación y a fin de regresar a la normalidad, AHMSA aplicó un drástico programa de ahorro y eficiencia operativa, canceló inversiones no prioritarias, eliminó algunas subsidiarias, definió un plan de reordenamiento productivo adecuado a las condiciones deprimidas de mercado, exploró diversas opciones de capitalización y determinó la venta de activos no fundamentales; sin embargo, con la emergencia sanitaria ya no fue suficiente.

Por eso, Grupo Villacero, por medio de su subsidiaria Lámina y Placa Comercial, firmó un acuerdo para estructurar una asociación con Altos Hornos de México (AHMSA), con el cual recibirá capacidad productiva de acero bruto a cambio de 300 millones de dólares.

Aunque ya para finales de este año la familia Ancira acordó vender sus acciones de la empresa a un grupo de inversionistas liderados por Julio Villarreal, presidente de Grupo Villacero, con lo que estos últimos se convirtieron en el nuevo grupo de control de la compañía con la misión de reanimarla.

