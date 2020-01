4 accidentes en 35 años: el registro de la compañía del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant

Island Express Helicopters, la compañía de vuelos chárter con sede en California involucrada en el accidente del domingo en dónde fallecio la estrella retirada del baloncesto Kobe Bryant, ha estado involucrada en cuatro accidentes anteriores en los últimos 35 años, dos de ellos fatales, según registros del Gobierno.

Si bien la compañía no ha tenido un accidente desde 2008, fue citada en 2016 por no realizar pruebas de drogas obligatorias en sus empleados y recibió una multa de 8 mil 500 dólares, según muestran los registros de la Administración Federal de Aviación. La compañía también había sido citada por varios problemas menores, aunque la mayoría eran anteriores a 2000.

El helicóptero Sikorsky S-76B de la compañía que transportaba a Bryant, su hija de 13 años y otras siete personas, descendió abruptamente y se estrelló contra una colina en Calabasas, California, el domingo por la mañana. Todos a bordo murieron en el accidente.

No hay indicios de que los accidentes previos o los casos de cumplimiento estuvieron relacionados con el accidente del domingo. El piloto volaba en condiciones de niebla y había notificado a un controlador de tráfico aéreo que estaba subiendo para evitar una capa de nubes momentos antes del choque.

Los intentos de contactar a los representantes de la compañía para obtener comentarios no tuvieron éxito. El sistema telefónico de la compañía no permitía mensajes de voz y una dirección de correo electrónico ya no estaba activa.

"Estamos profundamente tristes por esta tragedia", dijo la compañía en un comunicado el lunes por la noche. “Nuestra principal prioridad es brindar asistencia a las familias de los pasajeros y el piloto".

Entre los muertos, estaba Ara Zobayan, quien era el piloto principal de la compañía, dijo la empresa en el comunicado. Había trabajado para la firma por más de 10 años y tenía más de 8 mil horas de vuelo, dijo.

No había registros de que Zobayan violara las reglas federales, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

24 de mayo de 2008

Tres personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas, cuando el motor de un helicóptero Island Express falló e hizo un aterrizaje de emergencia en la isla Catalina frente a la costa de Los Ángeles, según los registros de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El accidente fue causado por una fractura en un aspa del ventilador en el motor, concluyó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés).

30 de noviembre de 1985

Un piloto y cinco pasajeros en un helicóptero Island Express resultaron heridos, cuando chocó en vuelo con un segundo helicóptero en San Pedro, California. Un pasajero en el otro helicóptero murió en el accidente, según la NTSB. Los investigadores citaron a los pilotos en ambos aviones por no verse.

28 de diciembre de 1999

Un helicóptero Island Express se volcó durante un aterrizaje de emergencia en la isla Catalina después de perder el poder. Un pasajero resultó gravemente herido, mientras que el piloto y otros cinco pasajeros recibieron heridas leves, según los registros de la NTSB.

20 de julio de 1989

Uno de los helicópteros de la compañía perdió potencia del motor sobre el océano. El piloto y cinco pasajeros no resultaron heridos, dijo la NTSB.