¿Qué provocó el descarrilamiento del Tren Maya en la estación Izamal, en Yucatán?

Una unidad del Tren Maya se descarriló durante la tarde de este martes 19 de agosto en las inmediaciones de la estación Izamal, en Yucatán.

Hasta el momento, las autoridades reportaron saldo blanco tras el incidente que involucró a dos unidades de uno de los megaproyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se descarriló el Tren Maya?

En un escueto comunicado, la dirección del Tren Maya informó que el accidente ocurrió a las 13:48 horas de este martes.

“El tren que se trasladaba de Cancún a Mérida, al entrar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos”, dijo.

El Tren Maya agregó que los pasajeros afectados fueron puestos en autobuses que los llevaron a sus destinos.

De acuerdo con las autoridades del tren, “se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho”. El servicio opera con normalidad en el resto de estaciones.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero, el accidente ocurrió cuando uno de los trenes se ‘metió’ en la vía de otro.

“Nos chocó un tren”, relató el pasajero.

Otra pasajera contó, en un video retomado por la periodista Azucena Uresti, dijo que un elemento de la Guardia Nacional les explicó que “había un camión (sic) parado y nosotros chocamos con él. Lo que pasó es que en el cambio de vías, se descarriló y creo que son como tres vagones”.