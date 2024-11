Casas para todos: Constructores privados invertirán 6 bdp en este sexenio

Empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estiman desembolsar hasta 6 billones de pesos de inversión en obra privada durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el presidente de la CMIC nacional, Luis Méndez Jaled, explicó que la inversión la realizarán en edificación, servicios y obra civil en varios proyectos del país que la organización se encuentra analizando o desarrollando.

Agregó que el ambiente para la inversión en México actualmente es positivo, luego de darse a conocer el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2025, en el que el monto otorgado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se elevará 44 mil 516.5 millones de pesos, es decir un 152 por ciento más de recursos que el año pasado.

“Hoy estamos calculando que tal vez en el sexenio estemos invirtiendo 6 billones de pesos, es decir la iniciativa privada (invertiría) un billón de pesos por año, aproximadamente”, señaló.

Méndez Jaled destacó que aún así la CMIC estima que se requiere invertir alrededor de 2 billones de pesos para desarrollar más de 600 obras en el país.

La CMIC ha insistido en la necesidad de elevar la inversión en construcción y modernización de infraestructura carretera, vivienda, obras hidráulicas, portuarias, logísticas y aeroportuarias en México.

El representante del sector constructor señaló que aunque el clima es favorable, se debe mejorar la certidumbre en el sector.

Actualmente la participación del sector privado en la obra es de poco más del 60 por ciento.

“Depende de dos factores, la estabilidad económica y el Estado de Derecho (…) Este gran reto tiene que ver hoy con la economía, se ha regresado a ver con bueno ojos las inversiones público-privadas, pero si no hay Estado de Derecho y no hay una garantía económica, no va a poder haber inversión”, insistió.

Por otro lado destacó la inversión a dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu) y en proyectos como el de vivienda que impulsa el gobierno con el Infonavit y el Fovissste.

Así mismo destacó que en el PEF 2025 se dará prioridad a al menos 10 obras de infraestructura como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren AIFA Pachuca, entre otros, e insistió en la necesidad de elevar el gasto en carreteras.

“Se requieren para todo el tema de red carretera federal 400 mil millones de pesos, no se conservación sino de reestructura, es decir en seis años tal vez 60 mil, 70 mil millones por año, y de Benín invirtiendo 40 o 50 mil millones.

En el tema de conservación y mantenimiento creemos que si de manera sostenida se tienen 13 mil o 14 mil por año, en el sexenio vamos a resarcir o ponernos en otras condiciones más competitivas para la red”, dijo.