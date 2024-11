Buen Fin 2024: Profeco recupera un millón 287 mil pesos a favor de los compradores

Durante el Buen Fin 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ha logrado recuperar un millón 287 mil pesos en favor de consumidores que presentaron inconformidades relacionadas con ofertas y promociones.

“El trabajo que ha realizado el personal de la Profeco a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor, ha permitido que se recupere un monto de un millón 287 mil 514 pesos a favor de las personas afectadas durante este Buen Fin”, de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal.

La Profeco destacó que el monto recuperado corresponde a aquellos casos en los que los comercios no respetaron promociones publicitadas, o aplicaron precios erróneos o, inclusive, incurrieron en prácticas comerciales indebidas.

Al corte de las 10:00 horas de este lunes 18 de noviembre, la Profeco informó que se ha orientado a 12 mil 218 personas, quienes han solicitado alguna asesoría sobre los trámites que lleva a cabo la Profeco, así como el proceso para inconformarse por cualquier incumplimiento de ofertas, de promoción y en los plazos de entrega.

La dependencia añadió que el último día del Buen Fin inició con 275 inconformidades atendidas, las cuales suman un acumulado desde el 15 de noviembre cuando iniciaron las ofertas.

“De dicho total, 208 se conciliaron, 58 están en trámite, cinco no fueron conciliadas, dos no se localizó al consumidor, en una no se proporcionaron los datos suficientes para realizar el proceso, y una más se canalizó a otra dependencia para su atención”, informó la Profeco.

Los datos preliminares revelan que la Ciudad de México encabeza la lista de entidades con el mayor número de inconformidades, registrando 58 casos. Le siguen el Estado de México y Jalisco, con 25 quejas cada uno; Veracruz, con 20; Coahuila, con 15; Nuevo León, con 13; y Oaxaca, con 11.