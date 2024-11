Mazatlán se debate entre el boom inmobiliario turístico y la sombra de la inseguridad

Mazatlán, uno de los destinos turísticos más destacados de México, se encuentra en una encrucijada debido a la creciente inseguridad provocada por la lucha entre cárteles. A pesar de un notable crecimiento en la construcción inmobiliaria, con 150 propiedades verticales en progreso y un alza de 18.4 por ciento a septiembre en la llegada de pasajeros aéreos, los empresarios locales, como el hotelero Ernesto Coppel, demandan al gobierno garantizar la seguridad para revitalizar a la llamada ‘Industria sin chimeneas’.

“Es una de las medidas mínimas que se esperan, garantizar la seguridad, de quien protege a otro y que tiene la exclusividad de la seguridad sobre los otros”, dijo el empresario oriundo de Mazatlán a El Financiero.

El conflicto entre dos cárteles, aquellos que apoyan a ‘El Mayo’ y a los ‘Chapitos’ se disputan el territorio con mayor violencia en los últimos meses, en medio de un historia de traiciones entre los líderes de los grupos de delincuencia organizada.

En medio de la disputa han quedado los ciudadanos y, en un punto, también los turistas, que pese a que no han abandonado la ‘Perla del Pacífico’, cada vez más analizan la pertinencia de acudir a Mazatlán debido a la sombra de inseguridad que pesa sobre el destino.

“Todos tenemos miedo, cómo no vamos a tener, si lo que deberías estar haciendo es clavarte en los talentos para hacer tu mejor trabajo por tu ciudad, por tu país. Y te tienes que preocupar por quien viene atrás, es triste, pero es la verdad”, aseveró.

Aunque la afluencia turística ha bajado en los últimos meses, el puerto vive una extraña calma que le ha permitido no dejar de recibir a viajeros nacionales e internacionales; no obstante, los hoteleros no han podido operar con completa normalidad.

“(Que) el gobierno cree un fondo para situaciones en las que no se puede hacer el negocio libremente por la inseguridad, que reciban una parte los trabajadores”, agrega Coppel.

El boom inmobiliario

Entre enero y septiembre, la afluencia de pasajeros aéreos subió 18.4 por ciento, según el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), mientras que se continúan aumentando frecuencias de vuelos y destinos en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con Ricardo Velarde, secretario de turismo de Sinaloa, en Mazatlán hay al menos 150 construcciones verticales en proceso.

“A lo largo y ancho de la ciudad se pueden ver los desarrollos, hay un boom inmobiliario, no solo de desarrollos verticales, sino de hotelería. El crecimiento que ha tenido Mazatlán en los últimos tres años es mayor a lo que se había desarrollado en los últimos 25″, aseveró Velarde a El Financiero.

El crecimiento de la oferta inmobiliaria y hotelera ha detonado la inversión. Según datos oficiales la inversión público-privada asciende a 45 mil 198 millones de pesos en negocios comerciales, industriales, de vivienda y turísticos-inmobiliarios.

De ese total, al menos 29 mil millones de pesos se concentran en construcciones turísticas e inmobiliarias de un poder adquisitivo medio y alto. A la par de las nuevas edificaciones, Mazatlán está diversificando sus productos turísticos: en el último par de años ha abierto el Gran Acuario, el más grande de toda América Latina y sitios como el Museo Nacional de la Ballena.

Asimismo, la conectividad aérea ha aumentado: si bien la CDMX continúa siendo el principal mercado emisor de turistas a Mazatlán, vuelos desde las ciudades principales de EU y Canadá han tomado mayor relevancia, con mayores frecuencias.

“En lo que va del año, Mazatlán es el aeropuerto de playa que ha tenido el mayor crecimiento en todo el país por número de pasajeros. Se espera que este año sea uno récord, hay más vuelos, desde la Ciudad de México, el Bajío, de Tijuana, tenemos mucha conectividad”, refirió Gilberto Avilés, coordinador de Aerolíneas y de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas.

El objetivo del puerto es tener una mayor diversificación de los turistas, por lo que buscan atraer vuelos desde suramérica y Canadá.

“Nos interesa continuar conectándonos con los mercados del medio oeste de Estados Unidos, y Canadá, tiene hasta 15 o 20 vuelos semanales desde las principales ciudades. El plan es continuar con el crecimiento”, agregó Avilés.