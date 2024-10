Mexicanos ‘cochinos’: Producen millones de toneladas de basura electrónica al año

La pandemia de Covid-19 disparó el consumo de dispositivos eléctricos en México y el mundo debido a las necesidades de conectividad a internet, sin embargo, esta tendencia hoy genera en el país 1.5 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos de los cuales sólo el 15 por ciento se reciclan de manera correcta.

“La generación de residuos electrónicos es un tema poco visibilizado porque fue con la pandemia de Covid-19 que el problema se acrecentó debido, a que en todo el mundo se compraron más smartphones, tablets, computadoras y Smart TV´s, lo que aumentó en 33 por ciento la generación de basura electrónica”, aseguró Edgar Lugo, director de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos electrónicos (AMRRE).

A nivel global, destacó, se generan 68 millones de toneladas de residuos electrónicos, de las cuales 1.5 se producen en México, lo que coloca al país como el tercer generador de este tipo de basura en la región, no obstante, el problema radica en que a nivel global apenas se recicla el 24 por ciento y en México la cifra es peor, con 15 por ciento.

“A nivel mundial, cada persona genera 9.7 kilogramos de residuos electrónicos por año, mientras que en México, en promedio se generan 11.7 kilogramos, es decir que estamos por arriba de la media global y a pesar de ello hoy tenemos una ausencia de regulación que aumenta los riesgos de este problema”, añadió Edgar Lugo.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente sólo 16 entidades del país cuentan con empresas formales dedicadas al tratamiento de residuos de aparatos electrónicos y la Ciudad de México es la única que cuenta con una regulación adecuada para el tratamiento para la basura electrónica.

“La persona que pasa con una bocina gritando ‘Se compran, colchones, tambores…’, recoge monitores, los rompe, saca el cobre y deja el resto sin enviarlo al confinamiento adecuado. El 20 por ciento de cada cinescopio que queda abandonado tiene plomo que puede entrar a la sangre, generar anemia persistente, daños a los riñones, distintos tipos de cáncer y daños a la médula ósea”, advirtió.

Urge regular manejo de basura electrónica

Para el director de la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos electrónicos es urgente que la actual legislatura regule el manejo y uso de residuos electrónicos en el país, ya que el problema irá en aumento en México y en todo el mundo, toda vez que para 2030 se espera que se generen más de 86 millones de toneladas de basura electrónica.

“Los fabricantes de tecnología diseñan equipos con cierto tiempo de vida útil, hoy en día es de dos o tres años, pero estamos viendo que ahora muchos consumidores renuevan sus equipos cada año y esto va a detonar una problemática mayor en México y el mundo, de tal manera que es urgente que haya una regulación para su manejo”, dijo Lugo.

Actualmente, se estima que 98.9 por ciento de la población mexicana de 16 a 64 años de edad utiliza un teléfono celular, ya sea inteligente o no: 58 por ciento tiene laptop o computadora de escritorio, 37.4 por ciento, una tablet y 40.2 por ciento una Smart TV.

“Este porcentaje irá en aumento e incluso las personas tendrán más dispositivos si consideramos que se están popularizando los smartwatch y las consolas de videojuegos, así que necesitamos una regulación en donde se incluya a las empresas, que también deberían responsabilizarse del manejo de este tipo de residuos”, agregó el presidente de la AMRRE.

Con todo lo anterior, aseguró que trabajarán de la mano con el Congreso para que Semarnat y gobiernos estatales actualicen la norma que regula los residuos de manejo especial, pero si no se actualiza y no se realizan los cambios legislativos, no tendremos soluciones”.

El líder de los recicladores formales que operan en el país añadió que los cambios en la regulación podrían propiciar la llegada de inversiones en el tratamiento correcto de residuos, mismas que generarían empleo formal; además, no descartó la posibilidad de que las empresas que traten sus residuos reciban algún tipo de incentivo fiscal.