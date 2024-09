Personal de aviación en México falsifica aprobación de exámenes médicos; AFAC toma medidas

Pilotos y personal aeronáutico en México que no cuentan con un buen estado de salud han utilizado, durante años, un esquema para la falsificación de exámenes médicos que deberían, en teoría, garantizar la excelente condición física de los encargados de la operación aeronáutica del país.

Esta situación, que ha sido conocida entre los trabajadores de la aviación en México, no había sido detectada y tratada por la propia autoridad, que por años fue omisa al no verificar la procedencia de los estudios médicos, los cuales se realizan para avalar las condiciones necesarias de salud del personal, y que tampoco supervisaba a los doctores que emitían certificados con pruebas falsificadas.

Los exámenes de salud tienen una periodicidad que depende de la especialización del personal técnico aeronáutico y su nivel, pero en capitanes se repiten una vez al año si no se rebasan los 40 años y, a partir de dicha edad, se hacen de forma semestral.

Incluso, fue la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos la que detectó una anomalía en la estructura de Medicina de Aviación en México, un área que carecía de vigilancia y que creó la figura de médicos terceros autorizados, los cuales avalaron las condiciones de salud del personal sin, en algunos casos, tenerlo que hacer.

En consecuencia, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) del país retomó su papel como autoridad en materia de Medicina y ha ido configurando el tamaño del problema en la adulteración de exámenes médicos de pilotos, controladores aéreos y personal de la aviación, además de comenzar a combatirlo.

“Cada quien hacía lo que quería, había muchos médicos terceros, de medicina preventiva, no había vigilancia, metimos muchas cosas allí, filtros y candados para ir creando una dirección de Medicina de Aviación en línea con el México actual y no ha sido fácil, ha sido una lucha diaria. Hemos ido llamándole a las cosas como su nombre”, dijo en entrevista Elif Rivas Pelayo, director de Medicina de Aviación de la AFAC, en referencia a la corrupción y falsificación de exámenes de salud por parte de todas las profesiones de la aviación.

“¿Cómo cuido a los pilotos, a los controladores si están mintiendo?”, reflexionó Rivas Pelayo.

El tamaño de las falsificaciones de exámenes médicos aún no está completamente dimensionado, admitió el director de Medicina de Aviación, pero las cifras oficiales reportan un crecimiento del 140 por ciento en el número de resultados no aptos para el personal aeronáutico en el último año.

Rivas Pelayo, además, narró un par de casos graves detectados en el último año y medio en el que ha desempeñado el cargo en la autoridad aeronáutica. El primero de ellos tiene que ver con pruebas sanguíneas.

“Ahora también no la cambian (la prueba de sangre), se mandan a sacar sangre de otros, con su propio nombre, aunque no sea de ellos” para presentarla en su evaluación, menciona el médico.

Otro caso detectado tiene que ver con la sustitución de electrocardiogramas, en los que se visualiza algún problema médico de pilotos, controladores y personal aeronáutico y estos lo sustituyen por el de otra persona, de edad similar para aprobar sus exámenes y continuar ejerciendo sus funciones.

Médicos autorizan exámenes médicos sin revisar a los pilotos y personal aéreo de manera presencial

Las alteraciones, además, son convalidadas por médicos autorizados para aprobar dichas revisiones y que, en ocasiones, ni siquiera hacen las revisiones de forma presencial, sino que los pilotos y personal aéreo envían las pruebas por vía electrónica y el doctor se atiene a aprobarlas.

“Se hacen exámenes no presenciales, en donde los pilotos pueden mandar cualquier otra prueba, que no sea de ellos, para que los aprueben y no les nieguen la renovación de la licencia”, apunta un capitán en activo a El Financiero que pidió el anonimato.

Este diario ha detectado al menos un par de “gestores” que ofrecen la tramitación como “apto” para el personal aéreo, esto sin presentarse a cambio de 4 mil pesos, el doble de lo que regularmente se cobra, que suele ser 2 mil 104 pesos por realización de estudio.

Por ahora, la dirección de Medicina de la AFAC ha comenzado a controlar a los médicos que están en sus propias unidades, pero aún no logra completar la vigilancia a los médicos terceros, que están repartidos en el país y que son uno de los focos de corrupción desde hace varios años.

“Un gobierno que no te da recursos no te deja funcionar porque no hay suficientes unidades médicas aéreas para cubrir la demanda, quisiera tener más para eliminar los terceros”, remarca el director de Medicina de Aviación.

Las sanciones por falsificación de exámenes médicos

Rivas Pelayo refiere que, en el último año y medio, la AFAC ha realizado más de 73 mil exámenes médicos al personal aéreo, de los cuáles se han detectado bastantes casos de falsificación, por lo que a partir del 17 de septiembre entró en vigor un lineamiento por el que ya no se aceptarán exámenes médicos de laboratorios no acreditados.

“Son bastantes, los tenemos castigados, hay gente que se va a quedar castigada un año, y una multa por el jurídico de entre 200 a 300 mil pesos, eso no nos importa, nos importa el castigo médico”, remarca Rivas Pelayo.

Según la legislación vigente, el personal aeronáutico debe aprobar sus exámenes médicos para poder renovar su licencia y, en caso de irregularidades, la reglamentación permite imponer una sanción por un año de suspensión de la misma.