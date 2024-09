Expo ANAM 2024: Inicia el mayor encuentro de negocios del mayoreo abarrotero

Puebla, Pue.- El Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un reconocimiento a todos los empresarios, como los abarroteros mayoristas, por todas las plazas laborales que genera su actividad.

“Quien genera un empleo, genera bienestar en una familia. Muchas gracias a todos ustedes por seguir generando empleos, por generar bienestar en el estado de Puebla y por generarlo en México. Nuestro reconocimiento por apostarle a México”.

Al encabezar el evento de apertura de la XXVII Expo ANAM 2024, el mandatario estatal enumeró los principales avances de su administración en generación de empleos y mejora de salarios para gremios como los maestros y los policías, al tiempo que se pronunció también en favor de la formalidad en el comercio.

“El recurso del consumidor es mejor empleado cuando se gasta en la formalidad y no en la informalidad. Cuando se gasta en la informalidad, no sabemos el origen del producto y cuando eso sucede no sabemos si estamos alimentando a una economía informal o a una economía delincuencial”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, reconoció la importancia de la labor de los abarroteros mayoristas, como eslabón estratégico en la cadena de suministro de alimentos, bebidas y productos básicos.

Su infraestructura y red de distribución permiten que alimentos frescos y bebidas de alta calidad lleguen a todas las regiones del país, desde las grandes ciudades hasta las comunidades más apartadas. Este esfuerzo no solo contribuye al bienestar de las familias, sino que también apoya a los productores nacionales, fortaleciendo la economía y garantizando la seguridad alimentaria en México.

A su vez, el presidente del Consejo Directivo de la ANAM, David Chapa González, destacó que el objetivo de la Expo es que se concreten operaciones comerciales entre proveedores y mayoristas por más de 60 mil millones de pesos.

Destacó que en los últimos diez años, las ventas de los abarroteros mayoristas que integran a la ANAM han tenido una tasa de crecimiento anual compuesta de más de 8 por ciento, “lo que significa duplicar nuestras ventas cada nueve años, y de más de10 por ciento en los últimos tres años”.

Indicó que la ANAM continua con su modernización y transformación, y en este sentido destacó la trascendencia del Mayoreo en Línea, iniciativa que fortalecerá de manera la distribución de los abarrotes en el país y cumplir nuevos objetivos como sector.

En cuanto a la generación de plazas laborales, David Chapa González informó que los socios de la ANAM generan más de 60 mil empleos directos, más casi dos millones de empleos indirectos.

Al evento de apertura de la XXVII Expo ANAM 2024 asistieron además invitados especiales como Víctor Gabriel Chedraui, representante de Alejandro Armenta, gobernador electo de Puebla; Jorge Ermilo Barrera Novelo, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Puebla; Mauricio García Muñoz, presidente de CONMÉXICO; Claudia Jañez Sánchez, presidenta ejecutiva de CONMÉXICO; Diego Cosío, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y Jonás Murillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA).

Por parte de la ANAM estuvieron también en el presídium también Hilda Daniela Novoa, vicepresidenta; Daniel Garcés Islas, secretario, y Miguel Ángel Alonso Pérez, tesorero.