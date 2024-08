Operador de tiendas Circle K lanza oferta por 7-Eleven

La operadora canadiense de las tiendas de conveniencia Circle K, Alimentation Couche-Tard, presentó una oferta para adquirir a su rival japonesa Seven & i Holdings, propietaria de las tiendas 7-Eleven, en lo que sería la mayor compra de una empresa en Japón por parte de una empresa extranjera. Una fusión crearía el mayor operador mundial de aproximadamente 100 mil tiendas de conveniencia.

En México la marca Círculo K cuenta con alrededor de mil 180 sucursales, mientras que Seven 7 tiene unos 2 mil puntos de venta, según información de las propias empresas. Hasta el momento, ninguna de las dos marcas detalló cómo afectará la posible fusión a sus operaciones en el país, en caso de celebrarse.

Seven & i informó que la oferta era preliminar y no vinculante, sin revelar los términos. Un comité especial de directores externos independientes hará una “revisión rápida, cuidadosa y exhaustiva de la propuesta”, dijo Seven & i en un comunicado.

Couche-Tard confirmó que hizo una “propuesta amistosa y no vinculante”, pero no dio detalles, y dijo que no es seguro que se llegue a un acuerdo.

Aunque Couche-Tard es más pequeña que Seven & i, con unas 14 mil tiendas frente a las más de 85 mil del minorista japonés, la canadiense goza de una valoración mayor, de unos 58 mil 500 millones de dólares.

Las compras de las japonesas por grupos extranjeros son extremadamente inusuales, pero recientes cambios en las reglas de fusión y adquisición, y las presiones de inversionistas activistas para que las empresas aumenten su valor, incluso en el caso de Seven & i, podrían aumentar las probabilidades de un acuerdo.

“Todo depende del precio, y supongo que la debilidad del yen lo ha hecho más atractivo y cualquier cosa por encima de los 7 billones de yenes, será difícil de rechazar para la dirección”, dijo Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors Pte.

“Pero conociendo a Seven & i, puedo apostar a que se resistirán si el precio es más bajo”, dijo el estratega de Asymmetric Advisors Pte.