Pagos ‘totalmente fallidos’: Clientes de El Palacio de Hierro no pueden saldar sus tarjetas

Desde el pasado miércoles 14 de agosto, clientes de El Palacio de Hierro se quejan de que no pueden acceder a las opciones para descargar y consultar sus estados de cuenta, ni emitir facturas en línea, y denuncian que, al intentar comunicarse con la empresa por teléfono o por Whatsapp les responden que por el momento el servicio no está disponible, sin que la empresa emita un comunicado sobre la interrupción de su sistema.

“Estimado Tarjetahabiente Palacio, por el momento el servicio de consulta de Saldo y Estado de Cuenta no está disponible, en El Palacio de Hierro, actualmente estamos en proceso de actualización de nuestros sistemas, lamentamos profundamente los inconvenientes y molestias que esto pueda ocasionarle”, se lee en la respuesta que obtuvo uno de los afectados.

Palacio de Hierro agregó en el mensaje de respuesta a uno de los afectados que los movimientos y pagos de Tarjeta Palacio pueden tardar en reflejarse en el sitio 72 horas.

El fallo recuerda al que vivió BanCoppel por semanas, cuando la cadena acumuló varios días con fallas en sus sistemas financieros, afectando a los consumidores que tenían cuentas BanCoppel depósitos, compras de tiempo aire, pagos a sus créditos y Afores.

Las fallas en el sistema de Coppel se iniciaron desde el pasado 14 de abril, las cuales incluyeron que en las tiendas no se pudieran hacer operaciones con tarjetas o terminales, aceptando solo efectivo, esto persistió hasta el domingo 21 de abril que se rehabilitó el uso de pago con tarjeta.

Para el 20 de abril la empresa reconoció haber enfrentado un incidente de ciberseguridad, ante el cual activaron los procedimientos de respuesta, protección y análisis para dichas eventualidades.

Las fallas de Palacio de Hierro denunciadas por sus clientes comenzaron desde el pasado miércoles 14 de agosto, un día antes de la quincena.

El 14 de agosto el usuario @pepehdzm escribió: “Tengo que pagar la tarjeta y no he podido xq me arroja un fallo en el servicio tanto la app como en la pág ahí qué procede @palaciohierro ? Cuando entro a mi cuenta no me aparece la tarjeta, llamo por telef y m dicen que no es válida la tarjetaccp #palaciodehierro @Profeco @ProcuradorPFC”, denunció.

Otros usuarios se quejan de que no pueden acceder a los envíos de paquetes para rastrear su entrega, sin que la cadena departamental les dé una solución.

El pasado 16 de agosto un usuario afectado preguntó : “¿Ya hay sistema de tarjetas en palacio de hierro? Mi app sigue sin funcionar.#Palaciodehierro”, se quejó el usuario David Elías.

Otro usuario de la red social X escribió “Pero ya digan qué pasó!! Emitan un comunicado, ya sus clientes estamos preocupados y sacando conclusiones. Nuestros datos están a salvo?? Los hackearon? Qué pasoooooooo #palaciodehierro”, cuestionó Adrien Lassange.

Ante la ola de quejas que se han presentado en redes sociales, principalmente en X, El Financiero solicitó una postura al Palacio de Hierro sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta.