Helados Santa Clara busca concesionarios para invertir hasta 350 mdp

La cadena de helados Santa Clara, de The Coca-Cola Company, busca concesionarios con los cuales pueda invertir hasta 350 millones de pesos para llegar a 400 tiendas.

“Hoy no existe la estrategia de expandir el helado fuera de las tiendas, porque creemos que es un producto que genera una ventaja competitiva a las sucursales, y es una manera de proteger a nuestros concesionarios”, consideró en entrevista Rodrigo Martínez, gerente de Still para The Coca-Cola Company México

“Lo que estamos haciendo es focalizar la apertura de tiendas y alcanzar una presencia sólida a nivel nacional”, destacó Martínez.

Actualmente, la marca Santa Clara tiene 312 tiendas, y su objetivo este año es alcanzar las 400 sucursales a nivel nacional, lo que requerirá la apertura de 88 puntos de venta, cuyas inversiones van del millón a 4 millones de pesos, dependiendo de la extensión y ubicación, lo que da una inversión total aproximada de hasta 352 millones de pesos.

“Tenemos un esquema de construcción de concesionarios con un mínimo de siete a 10 tiendas, por lo menos, porque creemos que a partir de esa escala el inversionista tiene la habilidad de gestionar un conjunto de tiendas a escala”, explicó Martínez.

Puntualizó que debido a que la mayor extensión de tiendas están en el centro del país, la cobertura que se busca es aumentar la presencia que tienen en el norte y sur del país.

La firma que este año está de centenario, trabaja en innovaciones de helados alineados a las nuevas tendencias de mercado, como es lo deslactosado, el cual contempla salga al mercado hacia el cuarto trimestre del año.

“Nos interesa ampliar la propuesta de valor para conectar con todo tipo de clientes, para el segundo semestre del año, ya en el último cuarto, queremos poder estar ya con estas innovaciones listas para testear en la temporalidad de fin de año”, adelantó el directivo.

Cabe recordar que en octubre pasado la Industria Mexicana de Coca-Cola anunció una inversión por 133 millones de dólares para la ampliación de su planta de Jalisco enfocada en incrementar 30 por ciento la producción de productos Santa Clara.

La otra planta donde se producen productos de la marca se ubica en Pachuca, Hidalgo, donde se fabrica medio millón de litros de leche diarios, además de helados y otros productos.

Para la división Jugos Del Valle, Santa Clara de Industria Mexicana de Coca-Cola, la leche concentra el 80 por ciento de la venta en volumen, el 18 por ciento helados, y el 2 por ciento restante otros productos como la crema, quesos, yogurts, etcétera.