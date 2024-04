AIFA al fin despega: reportan ganancias de 490 millones de pesos

Dos años después de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) logró obtener más recursos en comparación con los gastos realizados para su funcionamiento, por lo que alcanzó el punto de equilibrio financiero, además de generar ganancias durante el primer trimestre del 2024.

En marzo del 2022, el director general del puerto aéreo, Isidoro Pastor, previó que el punto de equilibrio financiero en 2024, pese a que en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) estimaba lograrlo en un lustro, es decir, en marzo del 2027.

“Lo tenemos proyectado (la rentabilidad financiera) para cuando tengamos dos años; diciembre del 2023 o marzo del 2024, cuando cumplamos dos años. El PMD lo había establecido a cinco años, pero con los esfuerzos que estamos haciendo, trayendo más pasajeros y aerolíneas, lo estamos considerando lograr en menos de ese periodo”, detalló Pastor en ese momento.

La información financiera del aeropuerto de Santa Lucía, obtenida por El Financiero, refiere que entre enero y marzo de este año, los ingresos por servicios de la terminal aérea fueron de 490 millones de pesos, principalmente por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

En contraparte, los gastos totales generados por la operación de la terminal fueron de 412 millones durante el primer trimestre del año.

De esta manera, el puerto aéreo Felipe Ángeles tuvo una ganancia, sin contar los subsidios que aún recibe, de 77.9 millones de pesos en el arranque del año.

El AIFA , no obstante, aún tiene que avanzar en la captación de pasajeros y colocarse como un apoyo para el aeropuerto de la capital, remarca Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo.

El aeropuerto en la base aérea militar número 1 continúa su maduración, pues su capacidad instalada le permitiría captar al menos 19 millones de pasajeros anuales.

Subsidios continúan

Pese a que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles consiguió el punto de equilibrio y ganancias con un margen de poco más del 15 por ciento, esta empresa militar continúa recibiendo subsidios y transferencias.

En el primer trimestre, la ayuda a través del presupuesto fue de 364.8 millones de pesos.

Además, para este año, el gobierno aprobó la partida de subsidios más grande para este aeropuerto en lo que lleva de funcionamiento: mil 500 millones de pesos, misma cifra que fue asignada para la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para el fin de este año, este puerto aéreo acumulará subsidios por 3 mil 966 millones de pesos.

Para cumplir con sus gastos, el aeropuerto de Santa Lucía necesita poco más de mil 700 millones de pesos anuales, una cifra que necesitaría poco más de 5.6 millones de pasajeros saliendo desde el AIFA para poder ser sostenible financieramente, ello sin contar los servicios cobrados a las líneas aéreas por diferentes maniobras, pernocta, estacionamiento, entre otros.

La consolidación del sistema, en el cual el puerto aéreo de Santa Lucía juega un papel primordial debido a su capacidad de aminorar la saturación en el centro del país, debe ser una prioridad para el gobierno, estima Ricardo Bothelo, director general de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Costosos

Cuesta 605 cada pasajero

Entre su inauguración y el primer trimestre del 2024, el aeropuerto impulsado por la 4T recibió 2 mil 831 millones de pesos de subsidios, que le permitieron operar bajo la dirección del ejército.

No obstante, el aeropuerto de Santa Lucía no sólo no generó, durante 21 meses, los recursos necesarios para mantenerse en funcionamiento, sino que, por cada pasajero que usó el puerto aéreo, Hacienda tuvo que gastar 605 pesos en promedio de presupuesto, esto según una revisión de los estados financieros realizado por este diario.

En ese sentido, la contribución del erario para cubrir el déficit del AIFA ha ido disminuyendo a medida que se anuncian nuevas rutas: en 2022, el gobierno tuvo que pagar una media de mil 453 pesos por cada viajero que usó el puerto aéreo, mientras que, para el 2023, ese costo bajó a 431 pesos. Para el primer trimestre de este año, el costo por cada pasajero fue de 325 pesos, según la información de los estados de resultados obtenidos por El Financiero.

Durante su operación, además, el AIFA acumula un déficit en sus finanzas de mil 498 millones de pesos, por lo que ha tenido que sobrevivir gracias a las transferencias ordenadas a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese mismo lapso, el aeropuerto ha tenido una afluencia de 4.6 millones de pasajeros, de los cuales, alrededor del 95 por ciento son viajeros domésticos, que han pagado una media de 283 pesos de Tarifa de Uso Aeroportuario, un ingreso insuficiente hasta el primer trimestre de este año.

Para Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aéreo, la necesidad de un transporte masivo de pasajeros continúa siendo el principal eje para probar si el AIFA podrá servir como complemento a las operaciones del centro del país.