Sedena paga 161 mdp a TAR por arrendar sus aviones

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó a Transportes Aéreos Regionales (TAR) 161 millones de pesos por concepto de intermediación comercial para la renta de aeronaves que son usadas para la operación de la Aerolínea del Estado Mexicano, Mexicana de Aviación.

Información obtenida por El Financiero, vía transparencia, indican que Mexicana paga esa cantidad por la renta de aeronaves, aunque el gobierno omitió presentar los contratos con especificaciones del arrendamiento de los dos aviones Embraer 145 que Mexicana renta para poder llevar a cabo al menos 9 de sus rutas.

La aerolínea ha tenido que rentar aeronaves con sus tripulaciones, debido a que no ha podido conseguir la decena de aviones Boeing que se plantearon.

Dado que los contratos de Mexicana han sido reservados por un lustro, TAR fue la empresa seleccionada por el gobierno para rentar las dos aeronaves, aunque se desconoce el tiempo por el que éstas serán rentadas y también se ha reservado si se harán otros pagos después de los 161 millones de pesos ya desembolsados.

TAR es la empresa que, además, mueve más de la mitad de los pasajeros de Mexicana, por lo que es esa compañía la que está movilizando a los viajeros y no propiamente la aerolínea paraestatal. Además, Mexicana no tiene registradas operaciones de carga, un componente necesario para no usar más recursos del erario, que es de donde se obtiene el financiamiento de la línea aérea.

Durante enero, TAR se encargó de transportar a 12 mil 400 pasajeros en su red de rutas, las cuales están absorbidas por la marca Mexicana e, incluso, vuelos como el del AIFA-Querétaro se ha realizado bajo la marca, aunque sea una ruta de TAR, por lo que la relación comercial entre ambas empresas van más allá de la operación bajo el arrendamiento húmedo.

TAR solo dispone de tres aeronaves, de las cuales, al menos dos estarían siendo utilizadas para operar vuelos de la aerolínea del Estado y una más es usada de “reserva”.