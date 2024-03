Experto ‘crea un segundo cerebro’ para el Banco Mundial, Toyota y Google

La inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero es una tecnología que brindará la oportunidad de usarla a nuestro favor para desarrollar mejores habilidades, anticipó Tiago Forte, autor de ‘Crea tu segundo cerebro’, un método para organizar la vida digital, que ha sido implementado en Genentech, Toyota Motor Corporation, el Banco Interamericano de Desarrollo y Google, con la asesoría del experto en productividad.

“Algunas personas dicen: ‘Ahora que tenemos IA no hacemos cosas con un ‘segundo cerebro’, y no creo que eso sea cierto. Mi experiencia ha sido que la IA puede agilizar, simplificar y automatizar algunos de los pasos donde no tienes que hacerlo tú mismo, pero los pasos siguen ahí, todavía tienes que capturar información, aún tienes que organizarlo para poder entregárselo a la IA. Entonces, para mí, la IA es más un acelerador que un reemplazo”, opinó Forte.

Entrevistado en el marco de la presentación de su libro, estimó que una persona promedio consume 34 gigabytes de información a diario, el equivalente al contenido de 174 periódicos completos, por lo que advirtió que el exceso de información puede abrumar y agotar los recursos mentales, generando miedo a olvidar algo importante.

El método propuesto por Forte busca empoderar a las personas para organizar su vida digital, permitiéndoles acceder instantáneamente a sus ideas y notas de trabajo desde cualquier dispositivo electrónico.

El método del ‘segundo cerebro’, que de acuerdo con el autor sirve para enfrentar la sobresaturación de información en la vida cotidiana, se centra en cuatros pasos que comienzan por tomar notas, organizarlas, encontrar con facilidad las ideas esenciales y expresar el resultado de este proceso de forma creativa.

“Estamos más avanzados en nuestra adopción de redes sociales y tecnología, que cualquier otra nacionalidad, lo que creo que nos crea la oportunidad de ser líderes en este campo, lo que quiero para nosotros es usar la tecnología no solo como entretenimiento o distracción o para pasar el tiempo, sino usarla como una herramienta de productividad, como una herramienta de creatividad, y creo que usar la tecnología como una forma de creatividad es algo que realmente podemos lograr”, apuntó Forte.

De acuerdo con la OCDE, los mexicanos destinan una cuarta parte del día, aproximadamente seis horas en sus redes sociales y en sus celulares.

Forte relató que desde 2016 inició con las capacitaciones corporativas con talleres que van de una hora hasta dos días, donde, si bien el impacto de productividad en los corporativos completos es difícil de medir, siempre el efecto inmediato se da en los empleadores que toman el taller, ya que informan que se ahorran tiempo en asignaciones.