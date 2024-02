Empleadores rechazan reforma para regresar al Infonavit constructor

El sector privado rechazó la propuesta de reforma del gobierno federal en materia de vivienda para regresar al Infonavit a la construcción de vivienda y al arrendamiento, como plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

José Abugaber, presidente de la Concamin, dijo en reunión con desarrolladores de vivienda de la Canadevi que aunque mantienen diálogos y participarán en foros para abordar esta propuesta del ejecutivo, consideran que no es acertada desde el sector de los empleadores ya que se trata del manejo de recursos de los trabajadores y no de dinero público como en otros países para atender la vivienda.

“Hay que cuidar mucho este tema porque hace 30 años el Infonavit construía y salían casas muy caras, mucha corrupción, entonces regresar al pasado no sé si sea lo mejor en estos momentos, fuimos muy claros y les dejamos una carta diciendo que no estábamos el sector, por lo menos empleador, no estaba de acuerdo con estas iniciativas”, aseveró.

Abugaber señaló que a diferencia de otros países donde se ha atendido la falta de vivienda con esquemas de arrendamiento y adquisición, en México se debe cuidar el fondo de ahorro de los trabajadores.

“Es un tema muy delicado porque en países como pusieron de ejemplo, pudiéramos decir Austria y Chile, los gobiernos hacen este tipo de cosas que quieren hacer aquí pero son fondos públicos y aquí son los recursos que aportan los patrones para que los trabajadores puedan ser dueños de su casa, no para que queden como inquilinos”, insistió.

Por su parte, Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente nacional de la Canadevi, comentó que ante la falta de vivienda económica para los trabajadores, ni el Infonavit, ni el Fovissste o la banca podrían atender solos el problema, por lo que aseguró estar en disposición para trabajar juntos en soluciones. Sin embargo señaló que la propuesta de la reforma pudo haber sido una salida rápida que aún puede mejorarse.

“Sin duda el Infonavit por presiones propiamente de su derechohabiencia tiene que buscar alternativas y a lo mejor pensó que esto era una solución, creemos nosotros qué hay maneras distintas y es donde nos vamos a sentar en la mesa y a todos los foros que se necesiten para trabajar”, comentó.