Alza a tarifas aéreas: AICM recibirá 400 mdp extras con incremento del 77%

El plan inicial de la administración del puerto aéreo consistía en eliminar la deuda de bonos que pesa sobre el AICM, pero el gobierno no pudo llevar a cabo la compra total de los papeles emitidos en el MEXCA. [Fotografía. Especial]

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) necesitaba oxígeno para continuar mejorando su funcionamiento y, para ello, puso sobre la mesa el aumento del 77 por ciento en promedio de las tarifas cobradas a las líneas aéreas que usan las instalaciones y servicios del principal aeropuerto del país.

Dicha acción, reveló el director general del aeropuerto, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, aportará alrededor de 400 millones de pesos extra a las raquíticas arcas de la terminal aérea.

En entrevista para El Financiero, el marino relató que el proceso para concretar el aumento de tarifas, que no habían subido en los últimos 13 años, podría tardar entre tres y cuatro meses, tras lo cual, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) permitiría el cobro de las nuevas cuotas por las tarifas por servicios aeroportuarios como pernoctas, estacionamiento, entre otros.

Las aerolíneas nacionales e internacionales que operan en el principal aeropuerto del país expresaron, en diciembre del 2023, su inconformidad y advirtieron que el aumento en las tarifas se trasladará a los precios finales de boletos de avión, por lo que el crecimiento en el cobro de tarifas será cubierto por los viajeros.

Velázquez Tiscareño aseguró que el aumento de estas tarifas se mantuvo por debajo de la media de lo cobrado por los grupos aeroportuarios privados y, además, se buscó que no afectara a los pasajeros.

“Las líneas aéreas tienen que manifestarse, los grupos aeroportuarios tienen grandes ganancias, nosotros no tenemos ganancias, me llamaron la atención en Hacienda en frente del señor presidente, en lugar de estarnos pidiendo dinero porque yo hablé a favor de la TUA, me dijeron: administra lo que tienes, en lugar de pedir dinero, optimice su recaudación”, refiere el director general del AICM.

El plan inicial de la administración del puerto aéreo consistía en eliminar la deuda de bonos que pesa sobre el AICM, pero el gobierno no pudo llevar a cabo la compra total de los papeles emitidos en el MEXCAT para financiar la construcción del aeropuerto de Texcoco, cancelado al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con los ingresos adicionales, agregó Carlos Velázquez Tiscareño, el aeropuerto reforzará la seguridad perimetral al aeródromo, en donde se colocarán vehículos militares, personal castrense y se instalarán las “cámaras que sean necesarias”.

Actualmente el AICM dispone para este año, el último de la administración presente, una bolsa acumulada de casi 3 mil millones de pesos: mil 500 de ellos destinados vía presupuesto, 400 millones por el aumento de tarifas (ingresos propios), así como 957 millones de pesos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le regresó por concepto de excedente de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del año pasado.

Combustible

“Este año fuimos muy afortunados, nos regresaron 957 millones de pesos, para nosotros es oxígeno puro, para este año no tenemos problema, pero tenemos que ejercer los recursos rápido”, advirtió el director general del aeropuerto más importante del país.

Dado que es año electoral, y que el gobierno concluirá en octubre, el cierre del gasto del gobierno se prevé para antes de ese mes, por lo que los recursos presupuestales deberán ejercerse con prontitud, de otra forma, caerán en subejercicio y no se podrá usarlos.

Habrá cada vez más Marinos

La visión del director del AICM es que, cada vez más, haya marinos en áreas estratégicas del aeropuerto, que ya es un puerto aéreo naval, sectorizado a dicha institución y cuyo control total se ha traspasado a otras áreas inmersas en el puerto aéreo, como la Aduana.

En palabras de Velázquez Tiscareño, la aduana ha sido, históricamente, una institución corrupta. Sin el control de la aduana del aeropuerto, la garantía de seguridad no podría estar completa, por lo que se ha dispuesto desde la secretaría de Marina que la aduana del “Benito Juárez” sea controlada por elementos navales.

“Ya están las órdenes legales para hacernos totalmente del control de la Aduana y que contrate a 175 elementos nuestros: Aduana les pagará, pero yo lo controlo, eso no quieren, han estado aquí toda la vida, se les acaba el negocio”, señala el vicealmirante.

El AICM estima que podría necesitar al menos a otros 300 elementos de la Marina para realizar tareas de seguridad, sobre todo, en el perímetro del puerto aéreo, además que la adquisición de un sistema antidrones se concretará durante este año y se privilegiará el uso de la tecnología.

El sistema, que será comprado a la propia Secretaría de Marina, tendrá un costo que rondará los 400 millones de pesos y prevé ser un sistema preventivo ante posibles amenazas a la seguridad de la terminal aérea.