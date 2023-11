Diputados alistan propuesta de incentivos para acelerar producción de autos híbridos y eléctricos en México

“En términos generales estamos buscando que se promuevan ese tipo de vehículos y de energías, habrá que ver el alcance de estos incentivos fiscales y no fiscales, se requieren de los dos tipos", explicó José Zozaya, presidente de la AMIA. [Fotografía. Pixabay]

La Comisión de Cambio Climático y Sustentabilidad de la Cámara de Diputados elabora una minuta para incentivar la venta y producción de vehículos híbridos y eléctricos en el país a través de estímulos e incentivos, misma que podría ser presentada el próximo 15 de diciembre, aseguró Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta de dicha comisión.

“La minuta que tenemos en esta comisión tiene que ver precisamente con estos vehículos híbridos y eléctricos que puedan tener un estímulo para la industria, un poco han escuchado lo que está sucediendo en Estados Unidos y otros países que se está estimulando a la industria, para producir los vehículos híbridos y eléctricos que dijeron que íbamos a producir para 2030″, señaló en entrevista.

Señaló que se está discutiendo con los productores de este tipo de vehículos para afinar términos y se habla de plantear estímulos fiscales y arancelarios, así como políticas públicas para motivar al mercado.

“Cuando hablamos de que no habrá una carga exhorbitante es que no se pretender dar un estímulo o liberar de impuestos a toda la industria, sino un estímulo considerable de exención de impuestos por ejemplo, estamos considerando que no sea algo que afecte presupuestalmente el paquete fiscal de nuestro país”, agregó.

La diputada no mencionó cuánta inversión podría requerirse para llevar a cabo esta propuesta, aunque sí señaló que estarán buscando el apoyo de otras comisiones como Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente, Infraestructura y Movilidad, para atender más temas como la infraestructura de carga y energía limpia.

“Yo considero que México ya va tarde y además teniendo ya el antecedente de presupuestos bajos para invertir en ciencia, tecnología e innovación, lo que se está haciendo un poco es como jalar y haciendo esfuerzos grandes antes de que esta Legislatura termine”, precisó. Además confió en que la propuesta pueda ser aprobada para el 15 de diciembre en su última sesión de la Comisión para ser presentada al Senado.

Por su parte, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo en entrevista que este tipo de iniciativas podría impulsar la participación de México en la producción global de vehículos híbridos y eléctricos, además de impulsar las ventas.

“En términos generales estamos buscando que se promuevan ese tipo de vehículos y de energías, habrá que ver el alcance de estos incentivos fiscales y no fiscales, se requieren de los dos tipos, a la producción y al consumo y podamos jalar esas nuevas plantas hacia nuestro país para producir para el mundo”, señaló.