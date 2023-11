Ausencia de facilidades ESG migrará inversiones a EU y Europa, alertó DHL

El mayor riesgo que corre México de perder oportunidad en el nearshoring radica en la falta de una agenda en favor de las agendas ESG y un mapa de infraestructura.

“Si no hay energía no hay nearshoring, el riesgo que corre México es que Estados Unidos y Europa crece más rápido y como empresas globales nos forzan a cumplir con la agenda ESG, y entonces cuando no se apoya el golpe y abandono serán críticos”, alertó Antonio Arranz, director general de DHL México, durante su participación en el Foro Coparmex Nearshoring Talks 2023.

Explicó que desde la logística se está trabajando en cómo hacer una cadena resiliente tomando en cuenta que hay cambio climático, y en ello las empresas están escogiendo destinos que estén mejor capacitados para esta realidad.

“Cumplir con ESG es extremadamente caro, para empezar a cumplir el Gobierno debe ayudar, todos deben poner de su parte y las políticas públicas (...) Estamos trayendo autos eléctricos, nos tardamos un año en poder conectar a la red eléctrica”, detalló el directivo.

Asimismo, resaltó que para exponenciar el Nearshoring es importante que entre Gobierno e iniciativa privada se elabore un mapa de infraestructura, ya que hoy en día México solo tiene capacidad para el 10 por ciento de todo lo que hace hoy China.

“Algo que es crítico para el siguiente sexenio es el mapa de infraestructura de México, porque sí te llegan equis empresas a tal ciudad hay que habilitar la infraestructura que se necesita, y eso hoy no se tiene, y eso es crítico, porque si en el siguiente sexenio les cae una bolsa la construcción debe irse a dónde está la demanda, no a dónde den más votos, eso es extremadamente crítico”, apuntó Arranz.

Concluyó que si queremos que el Nearshoring se mantenga por servicio y que las empresas puedan acceder a crecimiento debe planearse con prontitud la infraestructura, que no se hace de la noche a la mañana, y no hay suficiente dinero, por lo que deben priorizar.