El fracaso de aerolínea militar Mexicana: Solo volará a 9 destinos

La falta de aviones en el mercado y los procesos de obtención de certificado de operador aéreo está afectando los planes del gobierno para el lanzamiento de Mexicana, la aerolínea militar que solo operará 9 destinos en su arranque y no 20 como inicialmente se planteó.

En su página de internet, la aerolínea, que no ha vendido boletos, informó que para los destinos de Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa e Ixtapa Zihuatanejo, a partir del 25 de noviembre de 2023, los pasajeros recibirán un correo en donde podrán concluir con el proceso de reservación y pago.

No obstante, si el boleto es desde o hacia los destinos de: Bajío, Ciudad Juárez, Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel, Hermosillo, La Paz, Mérida, San José del Cabo y Tijuana, a partir del 25 de noviembre de 2023, los pasajeros recibirán un correo en donde se les brindará una compensación.

La aerolínea preveía iniciar operaciones a 20 destinos el 2 de diciembre, no obstante, los pasajeros no podrán viajar porque Mexicana no logró conseguir una decena de aviones Boeing con una capacidad para 180 pasajeros y, en cambio, se prevé opere aeronaves con capacidad de 50 pasajeros en su etapa inicial.

El gobierno estimaba arrancar los vuelos hacia destinos regionales no atendidos por aerolíneas privadas, no obstante, los destinos puestos a la venta son sitios ya consolidados y con una demanda turística tradicional.

La creación del operador aéreo ha sido uno de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido precios 20 por ciento más baratos a los de las aerolíneas comerciales.

El plan consistía en arrendar inicialmente 10 aeronaves Boeing 737-800, con tres entregas previstas para finales de septiembre y el resto para finales de octubre. La venta de los boletos estaba prevista para septiembre y lo vuelos para diciembre.