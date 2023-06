Julio Regalado llega antes: Adelantan promociones por esta razón

La campaña de descuentos Julio Regalado de Soriana y Temporada Naranja de La Comer, que tradicionalmente iniciaban sus ofertas en junio, adelantaron desde finales de mayo sus descuentos, debido a que los consumidores mexicanos buscan promociones, ante un entorno desafiante marcado por la inflación.

Las cadenas de autoservicio afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) esperan un crecimiento promedio del 10 por ciento en ingresos durante el periodo de junio a agosto.

“El consumidor estará muy ávido de promociones; siempre que viene de periodos donde la inflación ha deteriorado de forma significativa sus ingresos, busca mucho este tipo de promociones”, dijo Marcela Muñoz, subdirectora de análisis para Vector.

Agregó que no hay que perder de vista que, si bien pudiésemos ver un desempeño sobresaliente de la economía del consumo en los meses del verano, en la mayoría de los casos se trata de un consumo anticipado, al hacer compras al 4 x 3 de productos que no se terminan tan rápido, como es el caso de shampoo, jabones, cepillos de dientes, entre otros.

Entre junio y agosto de este año los ingresos de las cadenas de autoservicio afiliadas a la ANTAD acumularán un crecimiento del 10 por ciento, en promedio, de acuerdo con el consenso de analistas.

Lo anterior será prácticamente repetir el indicador que se tuvo en dicho periodo el año pasado. Y si se descuenta la inflación, que rondará en el 10 por ciento para los alimentos y bebidas, el indicador queda completamente sin crecimiento.

“Este año, más que otros, he percibido que junto con las ofertas vienen ajustes de precio nominal, por lo que es posible que en verano veamos que la inflación no cede tan rápidamente como pudiéramos pensar. También he notado que la proporción de 3x2 es más relevante, mientras que el 4x2 y 2x1 es menos intenso y ya prácticamente no existe”, señaló Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo.

Julio Regalado de Soriana encabeza las promociones en productos como yoghurt y salchichonería, pero en general en su folleto se observa que 20 promociones se hacen por el volumen de 3x2, solo una al 4x3 en refrescos, y 2x1 en pijamas.

Temporada Naranja de Grupo La Comer mantiene las mismas promociones por dos semanas, del 26 de mayo al 6 de junio. Su mayor oferta son los 3x2 con 68 de estos descuentos.

“Se anticipó demasiado Soriana y se están confundiendo con el Hot Sale en la parte digital, igual que Temporada Naranja de La Comer, entonces, creo que ahí se canibalizó un poco la estrategia. Walmart es ahorita la más débil, tendrá que ser más agresiva, porque no se identifica su campaña”, comentó Marisol Huerta, analista para Ve Por Más.

Walmart inició con su campaña ‘La Ola’ el 17 de mayo con 3x2 en el portafolio de vinos y licores, mientras que para el portafolio de alimentos, abarrotes y bebidas solo incluyó algunas promociones de multiahorro.

“La actividad promocional del verano será mucho más intensiva en términos de la competencia, Chedraui va a participar por segundo año consecutivo”, consideró la subdirectora de análisis de Vector.

‘Por Ti’, la campaña de Chedraui, inició el 1 de junio y con promociones de 3x2, además de bonificaciones de hasta 30 por ciento en monedero electrónico.

Sube 43 por ciento el uso de crédito en compras

El uso de la tarjeta de crédito en los supermercados aumentó en un 43 por ciento al comparar inicios de mayo contra enero de este año, revelan datos del Banco de México (Banxico).

“Hay un escenario de alta inflación, y mucho se está financiando con la parte de crédito, y lo están utilizando como parte del consumo. Hay que prestar atención porque el Banxico informó que la tasa permanecerá en 11.5 por ciento al menos este año”, alertó Huerta.

Para enfrentar la inflación, el 46 por ciento de los consumidores, ajustaron sus hábitos de consumo, priorizando la compra de productos de primera necesidad y comparando precios en diferentes establecimientos, de acuerdo con el reporte ‘El perfil del consumidor mexicano ante la inflación’ de la consultoría Kantar.

Algunos de los cambios que han implantando los consumidores son que el 23 por ciento hicieron recortes en los gastos generales, 19 por ciento dejó de comprar algunos tipos de productos por completo, y hay un 8 por ciento que pidió un préstamo o aumentó los límites de su tarjeta de crédito.