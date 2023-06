Paro de labores en Volaris, ‘ahogado’ por despido de 500 trabajadores

Los trabajadores de Volaris que organizaron el paro de labores como protesta a las condiciones laborales desfavorables fueron despedidos en el último mes.

De acuerdo con datos de los colaboradores, alrededor de 500 empleados fueron despedidos tras mostrar su inconformidad, una situación que ‘ahogó' el paro de labores que estaba presupuestado para este lunes.

“Ya corrieron alrededor de 500 sobrecargos que son los que estábamos organizando la huelga, eso está haciendo que se dificulte hacer el paro. Es evidente que Volaris no quiso permitir el paro”, dijo una trabajadora que fue despedida después de mostrar su inconformidad.

Desde el 1 de junio, Volaris ha publicado el estatus de sus operaciones, en las que asegura no tener ningún problema en sus vuelos, los cuales, ha remarcado, operan “con normalidad”.

El Financiero preguntó en un par de ocasiones a la aerolínea sobre los despidos y las condiciones de trabajo, así como por la posibilidad del paro. No obstante, la aerolínea no ha respondido y se ha concentrado en remarcar que sus vuelos no han sido afectados por falta de tripulaciones.

“Se corrieron a los trabajadores con la intención de que no exista el para laboral”, refirió otro colaborador que fue despedido.

Entre los abusos laborales denunciados por los empleados de Volaris están: