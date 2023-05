Mexicanos ‘quieren ser mejores’: ingresos de coaches crecen 81% en tres años

Los ingresos anuales de los coaches mexicanos crecieron 81 por ciento entre 2019 y 2022, según el Global Coaching Studio 2023, realizado por la Federación Internacional del Coaching (ICF) y de acuerdo con la coach ontológica Luisa Altamirano, este crecimiento es producto de la necesidad que tiene los mexicanos por ser mejores personas.

“El coaching crece cada vez más porque cada vez hay más este deseo de las personas por ser mejores, por tener un mayor autoconocimiento y por potencializar sus fortalezas porque quieren brillar y porque quieren triunfar”, comentó.

A pesar de que el coaching no es un servicio de primera necesidad, Altamirano asegura que el número de personas que buscan un coach ha incrementado porque son cada vez más quienes comprenden que el desarrollo humano es esencial para generar una abundancia económica.

Después de la pandemia, 68 por ciento de los coaches de México aumentaron el número de sesiones atendidas y 78 por ciento incrementó su número de clientes, lo que demuestra mayor interés de las personas por buscar una herramienta para expandir su potencial.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México los Baby Boomers son quienes lideran la oferta de coaches profesionales, con 46 por ciento de los encuestados; seguidos de la Generación X con 44 por ciento y los Millennial que representan 10 por ciento, según datos del estudio realizado por la ICF.

La preparación y el conocimiento lo es todo

El aumento en la demanda del coaching ha hecho que el número de personas que lo ofrecen aumente significativamente; sin embargo, Luisa Altamirano afirma que para poder ofrecer un servicio de calidad, la preparación es esencial.

“He sido coach del presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Valores; del presidente de Bank of New York Mellon, y de muchos otros CEOs. Esta experiencia me ha permitido entender que las personas confían en mí porque ven una mujer preparada, de ahí que yo soy fiel a la idea de que el conocimiento y la preparación lo es todo”, destacó.

Luisa tiene más de 13 años de experiencia como coach ontológica y está certificada por Newfield en Boulder, escuela mundial en coaching. Además, está certificada como coach de alto rendimiento por el High Performance Institute de Brendon Bouchard en Santa Mónica, California. También, está certificada por la empresa número uno en coaching de Negocios en el mundo, ActionCoach.

“Voy a seguir preparándome para llevar lo mejor de mí, porque soy una persona que lleva el corazón y el amor a las empresas, porque me gusta llevar la fórmula del éxito a partir del desarrollo de una una estrategia, aterrizar puntualmente las acciones y tomar acción, multiplicado por el ser, es decir trabajar en el ser de las personas”, concluyó la coach mexicana.