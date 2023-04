Inflación y aumento de accidentes le pega a los seguros de autos

El encarecimiento de insumos para la industria automotriz por la inflación y un incremento en los accidentes como choques han ocasionado un incremento del 13 por ciento en el costo de los seguros para autos a los primeros días del 2023, comparado con enero del 2022, señaló la aseguradora ANA Seguros.

Raúl Barba, director general de ANA Seguros, detalló que el sector del aseguramiento automotriz se ha visto afectado por factores como el encarecimiento de autos seminuevos, el desabasto de refacciones, el ajuste de salarios y la autorregulación del mercado asegurador, lo cual ha afectado a los asegurados por un incremento en las pólizas.

“Es decir, ahora en promedio un seguro de automóvil cuesta 13 por ciento más caro respecto a enero de 2022. Además, este efecto no es solo del mercado mexicano, también mercados como el norteamericano y el europeo, registran incremento del orden del 8 al 15 por ciento”, explicó.

El directivo agregó que el impacto inflacionario tanto a los insumos como al valor de la base indemnizadora se ha incrementado por arriba de la curva de crecimiento de la inflación general.

Ken Charles, director digital de la plataforma de arrendamiento vehicular BitCar, señaló que a pesar de esta situación la renta de autos no se ve afectada, ya que los contratos de arrendamiento incluyen seguros con póliza multianual durante toda la vigencia del arrendamiento.

Sin embargo, los directivos destacaron que en México hace falta una ‘cultura del aseguramiento’, pues según dato de la Condusef cerca de 6.9 millones de personas cuentan con un seguro de autos, mientras que según datos del Inegi en el país existen alrededor de 35.2 millones de autos en circulación, con datos a febrero de 2023.

Barba agrega que la falta de penetración responde a dos factores principales según los expertos: la falta de cultura hacia el seguro y la falta de sanción por parte de la autoridad. “Al no contarse con una pena por no tener seguro, los reglamentos que lo llegan a tener (no todas las entidades federativas obligan a un seguro al propietario de un automotor) se vuelven imperfectos por no contemplar una forma integral de regulación”, explicó.