Prohibición de exhibición de cigarros pone en riesgo 200 mil tienditas, alerta ANPEC

La prohibición de exhibición de cigarros en los locales podría poner en riesgo a casi 200 mil tenderos en México, alertó la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC).

“El canal está pasando por un momento que, desde pandemia para acá, hay un 25 por ciento que está trabajando sin lograr el punto de equilibrio, no están ganando los márgenes de utilidad mínimos, por tanto ese es el primero que puede estar sometido a una mayor presión con todo esto”, dijo en conferencia Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación.

Agregó que en el país hay 700 mil pequeños comercios de diversos tamaños y circunstancias, y no todo mundo va a poder acatar la prohibición de la misma forma “eso nos preocupa mucho, porque puede dar oportunidad a temas de corrupción”, dijo.

De esta forma el 25 por ciento de 700 mil tienditas; es decir, 175 mil establecimientos ya enfrentan rentabilidad.

A partir del este lunes 16 de enero, los comercios deberán ocultar los productos de tabaco que tengan a la venta; los establecimientos de consumo ya no podrán ofrecer áreas de fumar, como los restaurantes y las playas; por mencionar algunas limitaciones nuevas.

Lo anterior por las modificaciones que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 16 de diciembre del 2022 en el Reglamento a la Ley Federal de Control del Tabaco.

“Pareciera que no conocen esos barrios, y no entiende que el ocultar mercancía es convocar a las pandillas locales, con quienes se llevan relaciones de cuchillos largos, van a pedir que se oculte también su mercancía ilícita de estupefacientes, y eso no da debilidad como canal, nos coloca en zona de riesgo, y pone en plena inseguridad al tendero y su familia, que muchas veces viven ahí mismo”, declaró Rivera.

Detalló que en ingresos la afectación es de 25 por ciento, que incluye no solo la venta de cajetillas de cigarro, pues es un producto que genera otras ventas de ocasión, como son encendedores, frituras, bebidas, o algo que se olvidase del hogar.

La ANPEC comunicó que apoyará a quienes busquen ampararse contra la prohibición de exhibir la mercancía de tabaco, lo cual deben hacer de forma individual, por tiendita.