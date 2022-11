Amazon futurista: drones podrán entregar paquetes en menos de una hora

Boston, EU.- Amazon busca marcar el futuro del comercio electrónico con entregas desde drones y con robots en sus almacenes que ya incluyen conceptos como las roomba pero capaces de levantar más de 50 libras de cajas, poco más de 22 kilos.

Y es que actualmente el 75 por ciento de los paquetes que la empresa entrega en los 18 países donde opera, pasaron por algún robot, reveló Joe Quinlivan, vicepresidente de Robotics Fulfilment & IT para Amazon, durante Delivering for the future.

“Hemos trabajado por una década para desarrollar un seguro, autónomo sistema de dron a la realidad, y diseñamos y creamos un autónomo sistema de dron que puede entregar paquetes de 2.5 kilos a los consumidores en menos de una hora desde el clic del delivery, y vamos a seguir desarrollando lo existente”, dijo David Carbon, vicepresidente de Prime Air.

Durante una presentación a medios desde el BOS27, su centro de innovación y manufactura de robots ubicado en Boston, Massachussetts en los Estados Unidos, adelantó que en 2024 el servicio de Prime Air tendrá un nuevo integrante, el dron MK30.

Es 16 por ciento más liviano que su versión previa, el MK27, y 25 por ciento menos ruidoso, su capacidad de carga se mantiene en 5 libros, poco más de 2 kilos.

El servicio de Prime Air seguirá operando solo en las localidades de Texas y California en los Estados Unidos, localidades que le fueron autorizadas desde septiembre del 2020.

Roombas que cargan y brazos robóticos que empaquetan en Amazon

Durante el recorrido por el BOS27, la empresa presentó Proteus y Sparrow, el primero es un robot de carga basado en el concepto de roomba, y el segundo es un brazo robótico que se encargará de llenar las cajas con las órdenes de compra de los consumidores.

Proteus tiene un diseño de color verde, y le integraron un par de faros haciendo simular ojos para buscar generar empatía y que los trabajadores no los rechacen.

Su ensamble toma una hora por unidad, es capaz de cargar más de 50 libras, poco más de 22 kilos, inicia su fase de prueba en almacenes de Estados Unidos para analizar su exportación a otros países.

Resalta que fue en agosto pasado cuando Amazon adquirió iRobot, la empresa que creció las Roombas, el robot que limpia ya miles de hogares.

En tanto, Sparrow lo catalogan como el primer sistema robótico que puede detectar, seleccionar y manipular productos individuales en un almacén, y refieren que contrario a lo que se podría pensar que elimina empleos, dicho robot podrá asumir tareas altamente repetitivas que les permitirán dedicar su tiempo y energía a un trabajo de mayor nivel y más atractivo, al mismo tiempo que mejora la seguridad.

De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, en el 2021 invirtieron 58.2 mil millones de dólares. Y solo en México más de 19 mil millones de pesos e infraestructura y compensaciones, desde 2016 que llegaron a operar, generando más de 13 mil millones de pesos al PIB del país y más de 15 mil empleos directos e indirectos.

Cabe destacar que México hoy en día no tendrá acceso a este tipo de innovaciones, pues la madurez del mercado todavía no compensaría el costo de importación que implica robotizar los almacenes.

“En los Estados Unidos necesitas robots porque manejas cierto nivel de madurez y necesidad de consumidores en el comercio electrónico. El costo es muy alto, no funciona para todos, necesitas responder muchas respuestas antes de llegar a una situación donde decides usar robots, todo depende la madurez, y el ambiente del país”, refirió Rafael Caldas, country leader of Amazon Logístics Brazil.

En 2022 Estados Unidos se coloca como la segunda economía del comercio electrónico con valor de 904.90 millones de dólares, solo detrás de China, que alanza los mil 156 millones de dólares. El top 5 igual está integrado por Japón, Reino Unido y Alemania, de acuerdo con datos de Statista.

La consultora arroja que en los Estados Unidos se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual del 13.51 por ciento, lo que resulta en un volumen de mercado proyectado de mil 705 mil millones de dólares para 2027, con un volumen de consumidores de 294.8 millones de personas, con tickets promedio de los 3 mil dólares.