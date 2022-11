Adiós, Banamex… ¿hola, Deutsche Bank? Citi compra su licencia bancaria en México

Citigroup dio a conocer que acordó comprar la licencia bancaria en México de Deutsche Bank AG para establecer una unidad local a medida que el banco, con sede en Nueva York, abandona las operaciones minoristas en el país.

El acuerdo no incluye a la casa de bolsa Deutsche Bank, que fuera relanzada en México a principios de año, ni a ningún activo o empleado que el banco con sede en Fráncfort tenga en el país.

Citigroup pretende usar la licencia para mantener una presencia corporativa de banca de inversión y de banca privada, después de la venta del negocio minorista.

“La adquisición de esta licencia, que está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, facilita la búsqueda de nuestra salida de la banca de consumo y la capacidad de continuar con nuestras operaciones institucionales en México”, dijo un portavoz de Citigroup en un comunicado enviado por correo electrónico.

Citi busca ofertas finales para vender Banamex; Slim, Banorte y Larrea siguen en la puja

Citigroup está buscando una segunda y quizás última ronda de ofertas por su brazo minorista mexicano Banamex para octubre o noviembre, en lo que podría ser uno de los acuerdos bancarios más grandes del año, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, el banco mexicano Grupo Financiero Banorte y el magnate minero Germán Larrea presenten las ofertas finales. Grupo Financiero Mifel, una pequeña firma mexicana respaldada por Advent International, está liderando un grupo de inversionistas que presentará una oferta, dijo Mifel en un comunicado.

Banorte y Citigroup declinaron hacer comentarios. Los representantes de Inbursa y Larrea no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Citigroup está pidiendo a los interesados que presenten ofertas vinculantes finales para la próxima ronda, lo que marca el final del proceso de subasta, dijeron las personas. Es posible, pero poco probable que haya otra ronda. No se ha tomado una decisión final y las partes podrían optar por no continuar con sus ofertas, agregaron.