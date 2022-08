CFE TEIT, la estrategia más cara para conectar a México, dicen analistas

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) es la estrategia más cara para conectar a comunidades no digitalizadas en México, pues tan solo en su primer año de operación la estatal recibió una ampliación presupuestaria con lo que casi triplicó su gasto, pese a que la compañía apenas cumplió con el 22 por ciento de sus metas de conectividad durante el 2021.

“Desde su creación en 2019, CFE TEIT no ha logrado cumplir con el mandato que el gobierno le ordenó, esto pese a que se le ha entregado mayor presupuesto del que se le había asignado. Desde ahora podemos prever que esta empresa no será rentable y requerirá mayor presupuesto para conectar a los desconectados”, advirtió Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

El año pasado, CFE TEIT recibió una ampliación de su presupuesto que pasó de mil 48 millones de pesos a 3 mil 34 millones, lo que significa que el monto casi se triplicó según un informe de la consultora Crowe.

En 2021, la empresa estatal tenía como meta conectar 20 mil sitios de internet gratuito, pero solo instaló 4 mil 349, es decir, apenas un 22 por ciento de ese objetivo.

En materia de conectividad mediante tecnología digital, debió activar 6 mil 450 puntos de conexión en escuelas, hospitales o bibliotecas, pero solo reportó 4 mil 859 conexiones a internet.

“La opción más rentable y menos costosa para los contribuyentes era que el gobierno destinara sus esfuerzos financieros a ‘sacar del hoyo’ a Altán y aprovechar la Red Compartida para otorgar incentivos fiscales a los operadores móviles virtuales privados que instalar infraestructura en zonas desconectadas”, opinó el especialista Gerardo Flores.

Sale Caro.

En días recientes CFE TEIT anunció su entrada al mercado con 12 paquetes de internet y telefonía móvil en los 32 estados del país a través de la banda ancha móvil con tecnología 4.5G, es decir que estará respaldada por la red mayorista de Altán Redes, empresa recientemente rescatada por el gobierno mediante un crédito de 388.1 millones de dólares, de los cuales el 41 por ciento corresponde a Bancomext, mientras que el 59 por ciento restante será aportado por proveedores, accionistas y clientes.

CFE TEIT anunció el lanzamiento de su servicio de internet y telefonía móvil que beneficiarán a una población de más de 6 millones de personas en zonas marginadas de exclusión digital con una inversión global de 8 mil 710 millones de pesos.

Jorge Moreno, especialista en telecomunicaciones, afirmó que existe una falta de planeación en la estrategia digital de las autoridades mexicanas que puede derivar en pérdidas para la empresa del Estado.

“El gobierno está reaccionando más a la presión de llevar conexión a todo el país y no a la planeación de una política digital integral; el anuncio de que CFE ofrecerá servicio de internet es un esfuerzo insuficiente y aislado que no tiene una meta clara en el mediano y largo plazo, de seguir así, CFE TEIT tendrá grandes pérdidas de capital”, explicó Moreno.

El miembro del IDET estimó que CFE TEIT se sumará a Pemex y a CFE, dos de las compañías productivas del Estado que generan pérdidas y que se han convertido en un lastre para los contribuyentes.

“CFE TEIT nunca va a ser una empresa rentable porque tiene que invertir en infraestructura y esto se va a ver reflejado en sus estados financieros, ya que los montos que se deben invertir son muy elevados. Seguramente esta empresa se sumará a las paraestatales del Estado que constantemente generan pérdidas”, consideró Gerardo Flores.

CFE estima que para su proyecto de conectividad necesita una inversión de 8 mil 710 millones de pesos, de los cuales ha recibido 3 mil 34 millones de pesos, es decir el 34.83 por ciento de su presupuesto total; sin embargo, aún debe instalar 2 mil 500 antenas para el primer semestre de 2023.

IFT debe cuidar que solo vaya donde no hay conexiones

El título de concesión otorgado a CFE TEIT por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estipula que la firma solo puede ofrecer servicios de internet y telefonía móvil en las localidades donde no haya ningún otro operador ofreciendo el servicio, por lo que los expertos no prevén riesgos para las demás empresas de telecomunicaciones como Telcel, A&T o Telefónica.

“CFE no podrá ofrecer el servicio en la Ciudad de México ni en ninguna otra ciudad o municipio en donde otro operador ofrezca el servicio; el IFT se debe mantener atento a ello porque la empresa podría entrar a mercados que no cubre su concesión con el objetivo de alcanzar más usuarios y así disminuir las pérdidas económicas que seguramente registrará”, comentó Gerardo Flores.

Por su parte, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), señaló que el IFT también debe cuidar que esta empresa no se politice.

“Al ser una empresa pública, se corre el riesgo de que se politice, es decir que las decisiones del regulador se tomen en función de beneficiar a la empresa del Estado y no en términos del mercado, lo que terminaría por desfavorecer a los operadores móviles virtuales privados (OMV)”, destacó Bravo.