Camimex urge a investigar ‘pocitos artesanales’; no existen protocolos de seguridad, dice

Las autoridades deben investigar los ‘pocitos artesanales’ como los de Coahuila, en donde continúan atrapados 10 mineros. No existen los protocolos mínimos de seguridad, afirmó el presidente de la Cámara de Minera de México (Camimex) José Jaime Gutiérrez Núñez.

El líder de los mineros en el país, refrendó su solidaridad y compromiso con las familias de los 10 mineros que continúan atrapados en la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila, y que ya llevan 20 días sin poder salir de ese lugar.

Durante la presentación del Informe Anual de Camimex 2022, Gutiérrez Núñez señaló que tragedias como la ocurrida en Coahuila generan una percepción errónea de lo que es la minería segura y organizada.

Camimex se solidariza con mineros atrapados en Coahuila

“Han sido días muy tristes en la minería mexicana. Desde Camimex lamentamos profundamente lo ocurrido en el pozo de carbón en Coahuila, desafortunadamente, este tipo de accidentes generan una percepción errónea de que toda la minería organizada tiene los mismos problemas de seguridad”, comentó Jaime Gutiérrez.

Añadió que la minería organizada está incluso por debajo del Índice Nacional de Accidentes en México del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que la tasa de incidencia en la industria minera es de 1.01 por ciento, mientras que la media nacional es de 1.43 por ciento.

En tanto, Karen Flores Arredondo, directora general de Camimex, señaló que las operaciones ilegales en los pozos de carbón tienen costos muy altos que se terminan pagando con accidentes que cobran vidas humanas y que perjudican a la minería formal.

CFE debe investigar de dónde vienen los recursos extraídos

Asimismo, el presidente de la Cámara Minera señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe investigar de dónde provienen los recursos extraídos para evitar que sigan existiendo pozos ilegales de carbón.

“La formalidad para conocer la procedencia de los recursos debe existir no sólo en las empresas privadas, sino también en las instituciones de gobierno, quienes deben investigar las condiciones de extracción de los recursos minerales”, subrayó Gutiérrez Núñez.

Además, reiteró que la Cámara no conoce las condiciones de trabajo que existen en ese tipo de ´pocitos de carbón´, ya que, al no estar agremiados, no se sabe si existen protocolos de seguridad.

Indicó también que existe la necesidad de trabajar para fortalecer la minería segura y formal, ya que actualmente existen otras actividades mineras que operan en la irregularidad por falta de supervisión de las autoridades.

“Sabemos que no sólo es esa mina de carbón la que opera de manera irregular en el país, existen muchas actividades de extracción de minerales que aún se realizan de forma artesanal y que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, a quienes no debemos satanizar, pues si lo hacen es porque tienen una necesidad de trabajar”, puntualizó el presidente de Camimex.