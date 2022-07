Otro abandono en la BMV: Carso quiere deslistar a Sanborns y oferta 26 pesos por acción

Grupo Carso anunció que busca adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Grupo Sanborns que hay la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y con ello despistarse, confirmaron fuentes de la empresa a El Financiero.

“Sufrimos con la pandemia pero ya traemos un ritmo de recuperación importante. La intención, el objetivo final es deslistarse la Bolsa Mexicana de Valores, por eso se lanzó la oferta”, confirmó la emisora a El Financiero.

En el último año otras empresas que se han deslistado de la BMV son Elementia, Biopappel. En proceso se encuentran Bachoco y Lala, mientras que igual están interesados los de Grupo Herdez.

El monto por acción que oferta Grupo Carso por Sanborns es de 26 pesos, pagadero en efectivo en moneda nacional.

“Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (GCARSO), anuncia que en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 25 de julio de 2022, se acordó iniciar los procesos a efecto de lanzar una oferta pública voluntaria de adquisición por la totalidad de las acciones en circulación de Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., propiedad del público inversionista”, se notificó en un comunicado.

Refieren que la oferta estará sujeta a la obtención de las diversas autorizaciones corporativas y regulatorias.

“Lanza la oferta pública para buscar adquirir la totalidad de acciones, pero si no se logra no pasa nada, no se deslista, pero seguramente se quedará con muy poquita bursatilidad. Primero se acordó en el consejo de administración y después se propondrá a la BMV y a la CNBV y estará sujeta a aprobación. En su caso se procede a anunciar el periodo que comprende la oferta”, explicó Carlos González, analista de Monex.

De acuerdo con la plataforma de la BMV hay en circulación poco más de 2.2 mil millones de acciones en circulación de Grupo Sanborns, y este martes cada una cerró con un valor de 22 pesos, el año pasado era de 16.96 pesos.

Por su parte, Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo, comentó que la ventaja de ser empresa publica en México cada vez es menor, y el costo de estar listada si llega a ser algo alto, por lo que es incierto si la emisora buscaría listarse en otra bolsa, o de plano ya mejor financiarse vía deuda solamente.

Entre abril y junio de este año la minorista presidida por Carlos Slim Domit subió 22.6 por ciento anual sus ingresos, con valor de 14 mil 691 millones de pesos.

El monto anterior es incluso 22 por ciento más que las ventas del mismo periodo del 2019, previo a la pandemia del Covid-19.

La celebración del Día de las Madres y la campaña de Hot Sale levantó el flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) y los ingresos de Grupo Sanborns en el segundo trimestre del 2022.

Reportó un EBITDA por mil 513 millones de pesos, equivalente a un alza del 64.8 por ciento contra los 918 millones de pesos del periodo similar en el 2021.

“Los distintos formatos de Grupo Sanborns han mostrado una buena mejora después de los efectos del Covid-19. Los eventos del Día de las Madres y el Hot Sale, contribuyeron favorablemente en esta recuperación”, comunicó la empresa en el reporte financiero.