Ahí viene el coco…OACI hará auditoría a aviación mexicana

La auditoría de la OACI evaluará los 19 anexos del Convenio de Chicago y no solo tres, enfocados en seguridad de operaciones (Cuartoscuro)

Como un alumno que ha reprobado un examen y debe enfrentar una nueva prueba aún sin tener los conocimientos, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendrá que someterse a una nueva auditoría, esta vez de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que examinará de pies a cabeza el estado de la autoridad aeronáutica que se encuentra degradada desde casi 15 meses.

La auditoría de la OACI, recuerda Melvin Cintron, director regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe de esa organización, evaluará los 19 anexos del Convenio de Chicago y no solo tres, enfocados en seguridad de operaciones, como lo realizó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El Financiero planteó a Cintron algunas dudas sobre el proceso de auditoría que enfrentará la autoridad aeronáutica mexicana, que se encuentra en el proceso de resarcir sus deficiencias que, según el director regional de la OACI, “lamentablemente el avance no marchó como se esperaba a pesar de que sí se llevaban esfuerzos grandes dentro de la AFAC”.

 ¿Es redundante evaluar si se está reprobado?

 Si tuviera una bola mágica y pudiera pedir algo para el país yo también deseo que México triunfe, si podemos en noviembre o diciembre cumplir con la resolución de los hallazgos de la FAA, que también son hallazgos nuestros, espero poder cumplir con ayudar a la AFAC, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a solventar esas cosas, tengo un equipo que se reúne con el equipo técnico de la AFAC, con el nuevo enfoque creo que vamos a avanzar.

 ¿Qué hallazgos prevén en su auditoría?

 Lo que sobresaltó ahora con la categoría 2 son las mismas cosas que van a sobresaltar con nosotros, por eso creo que tenemos una gran oportunidad si arreglamos los hallazgos de la FAA.

 ¿Se aplazará la auditoría si México sigue en categoría 2?

 No, la auditoría ya está planificada (para noviembre), México aceptó la auditoría. Lo que haríamos es que, si queda algo que no está solventado, nuestro equipo seguirá trabajando en resolver eso (de la FAA), lo bueno es que nosotros podemos ir dando indicaciones de que está arreglado y hacer una auditoría de seguimiento para validar esas cosas.

 ¿Cuánto durará la auditoría?

 La auditoría puede ser de una semana y media, dos semanas y media, depende de la complejidad del país, la auditoría no sale de nuestra oficina, sale de la sede, nosotros vamos a dar la asistencia, y cualquier cosa que no hay cumplimiento. Para México calculamos un par de semanas.

 ¿Cuáles son las consecuencias de un mal resultado en la auditoría?

 Las consecuencias no tan fuertes como las de la FAA, que tiene consecuencias directas hacia la industria; en cuanto a OACI, las consecuencias son más globales pues los otros países (193) saben el nivel de cumplimiento que tienen o no (México), si es algo sumamente degradante en cuanto a su cumplimiento, es posible que un país le diga a sus ciudadanos, que les dé información para que decidan viajar o no.

 ¿Militares en la aviación civil en México?

 Hay países que usan muchos militares para llevar a cabo la obligación en su cumplimiento de normas internacionales; el nivel de cuántos militares o cuántos civiles es un debate de cada país, tenemos que volver a lo principal: buscamos que cumplan, quién lo hace cumplir, ¿un militar? No nos importa, si cumple. ¿Un civil? No nos importa porque cumple.

 ¿Limitar el AICM?

 No nos involucramos en el tipo de decisiones políticas, nosotros nos involucramos, sea cual sea la decisión que tome un gobierno, que permita el cumplimiento con los estándares internacionales. Nos dedicamos a la cuestión técnica, no a la política, nos dedicamos a la seguridad.

México pierde

La autoridad aeronáutica mexicana perdió la categoría 1 en seguridad aérea debido a que no cumplió con los estándares internacionales que revisa la FAA con base en la reglamentación de la OACI. Durante casi un año y tres meses, la aviación nacional ha perdido la posibilidad de aumentar sus rutas hacia y desde Estados Unidos.

Según la AFAC, entre mayo del 2021 y el mismo mes del 2022, hubieron 36.76 millones de viajes entre terminales estadounidenses y mexicanas, lo que ha favorecido a las líneas aéreas de la Unión Americana, con el 75.2 por ciento de los pasajeros atendidos.

Pese a tener nuevos aviones, con tecnología más avanzada, las aerolíneas mexicanas mantienen la misma flota que tenían antes de la degradación en las rutas que cubren hacia los Estados Unidos. El recuento de los daños