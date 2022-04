Las vivienderas pierden 19 mil mdp por el COVID y la inflación

Durante el 2021, las desarrolladoras de viviendas en México perdieron cerca de 19 mil millones de pesos, debido al retraso de nuevas obras y los efectos de la inflación que golpearon a los costos de la construcción e incrementaron el precio de las viviendas, lo que provocó una caída de 6 por ciento en la venta de inmuebles residenciales en comparación con el 2020.

De acuerdo con datos de la consultora inmobiliaria Softec, la vivienda social de menos de 500 mil pesos fue la más golpeada con una caída del 22 por ciento al reportar una pérdida por más de 7 mil 938 millones de pesos, afectada por la falta de permisos y licencias, cierres parciales de oficinas, así como requisitos más estrictos por parte de organismos financieros al otorgar créditos para construir.

“Definitivamente la vivienda social es la que más sufre porque es donde menos margen existe, pero esto no es un secreto, la vivienda social en todo el mundo requiere de un impulso, por no llamarle de un subsidio importante del Estado. No es que los desarrolladores no queramos hacerla, es que no podemos operar a pérdida, somos empresas”, dijo Yuri Zagorin Alazraki, presidente de la Canadevi Valle de México.

Además destacó que ante el cierre de la llave de subsidios desde el inicio de la actual administración, la iniciativa privada y algunos gobiernos locales están buscando la forma de reactivar la construcción de vivienda asequible o de mayor acceso en zonas donde el valor de las viviendas se ha disparado.

“No se ha avanzado en ese sentido porque no hay una apertura a nivel federal, a nivel local son distintas herramientas que ayudan. ¿Son suficientes? No lo sé”, dijo.

Agregó que otro de los factores que afectan estas caídas en ventas es que los salarios de miles de trabajadores están por debajo del valor de producción de una vivienda, mientras que la vivienda social o económica deja a los desarrolladores márgenes de venta del 10 por ciento en retorno anual.

Gene Towle, director general de Softec, destacó que es urgente atender la necesidad de vivienda en la base de millones de trabajadores que compran vivienda con financiamientos del Infonavit, Fovissste o alguna otra institución, ya que existe el riesgo de que puedan migrar hacia un mercado de informalidad que sea un peligro para el patrimonio.

“Hay que hacer algo rápido, porque se trata de familias que van a buscar de una forma u otra tener una vivienda, con más riesgos de irregularidades que las que ofrece la industria, que tiene encima una vigilancia muy estricta”, alertó.

Acecha la inflación

A principio de año la inflación en la economía rebasó los niveles del 7 por ciento, la más alta en los últimos 20 años y la industria de la construcción la resintió más con un alza inflacionaria de hasta 17 por ciento en materiales para la obra, como el acero, el cemento, concreto, combustibles, electricidad y otros, que amenazan la producción de miles de constructoras.

Desarrolladoras de vivienda como Vinte, Ara, Cadu, Javer, Ruba, Sadasi, Homex, enfrentaron el encarecimiento de materiales para construcción con alza en los precios de las viviendas en promedio entre un 10 y 17 por ciento, mientras que en volúmenes de venta de vivienda la caída es del 22 por ciento contra niveles prepandémicos.

“Es lo que nos afecta a todos la construcción, vamos a poder construir menos con el dinero que tenemos porque cuesta más y nosotros teníamos en la visión de que este año se estabilizaría la inflación y no crecería como creció el año pasado, sin embargo, hay otro factor que es la guerra entre Rusia y Ucrania que otra vez está generando escasez de acero”, dijo Francisco Solares Alemán, presidente de CMIC nacional.

También destacó que el conflicto en Europa está provocando un encarecimiento en los insumos como combustibles, aceros y otros aditivos, lo que ocasionará que la inflación pueda mantenerse igual que la del año pasado. “Pudiéramos estar en riesgo de entrar en una espiral inflacionaria, es una cuestión mundial”, dijo.

La situación le ha pegado a los desarrolladores de vivienda quienes tuvieron que frenar desde el primer año de pandemia varios proyectos y luego se vieron afectados por la ruptura de las cadenas de suministro para la compra de materiales, principalmente en las viviendas de menor costo o económicas.

“El acero nos ha impactado muchísimo, en conjunto los cerámicos, nos ha impactado, fácilmente podemos decir que desde que inició la inflación, arriba del 20 por ciento”, dijo

en entrevista Germán Ahumada Russek, CEO de Consorcio Ara.

“(Esto le pega más) a la vivienda de interés social porque a los de interés social no les ha aumentado el salario, entonces obviamente les ha pegado más y en algunos casos ya no se puede hacer vivienda social entre (el costo de) la tierra, los permisos y los materiales de construcción”, dijo.

vivienda

Buscan solución

A pesar de que la actual administración terminó con los programas de subsidios para la compra de vivienda, la Canadevi nacional busca impulsar apoyos gubernamentales para personas de bajos recursos que quieran comprar una vivienda, aseguró Luis Alberto Gómez Monroy.

“Estuve platicando con el director del Infonavit y están buscando alternativas para que se vuelva accesible el crédito para las personas de bajos ingresos, no es una labor sencilla porque no nada más está ligado al crédito, está ligado al costo de la tierra, de los materiales, que exista en este momento la oferta, que no la hay este tipo de vivienda, aunque sí hay mucha demanda, no se puede solucionar el problema en el corto plazo”, aseguró.