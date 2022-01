‘I’ll be back’: Twitter bloquea cuenta de Ricardo Salinas por incumplir reglas e incitar al acoso

Twitter bloqueó la cuenta del millonario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, por violar reglas sobre comportamiento abusivo, informó un portavoz de la red social a Bloomberg este miércoles.

Horas antes, Salinas Pliego afirmó que Twitter le había bloqueado “parcialmente” su cuenta, luego de que fuera denunciada una de sus publicaciones por personas que buscaban “censurar su voz”.

En la publicación que dio lugar al bloqueo de Twitter, Salinas invitaba a sus seguidores a un concurso de memes en contra de una analista política, de un exfuncionario y de un redactor de blogs.

“Hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan… ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo”, dijo Salinas a través de su cuenta verificada en Instagram, donde cuenta con 149 mil seguidores.

Salinas ha usado Twitter en años recientes para posicionar su imagen y promover sus empresas.

Un día regala dinero y motocicletas, mientras da consejos a sus seguidores y presume sus viajes. Al otro, anuncia un contagio de COVID-19 o insulta a quien le increpe su estilo de vida y forma de hacer negocios. Cuenta con cerca de un millón de seguidores en Twitter.

“A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir, aquí estoy y señores, aquí voy a seguir. I’ll be back”, dijo el empresario dueño de las tiendas Elektra y de la cadena de televisión TV Azteca.

Salinas levantó olas la semana pasada al decir que estaría interesado en hacer una oferta por Citibanamex, el negocio de banca minorista que Citigroup pondrá a la venta en México, en lo que se anticipa será una de las mayores transacciones bancarias en la historia del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que le gustaría que Citibanamex quede en manos mexicanas y nombró a Salinas y Carlos Slim, el hombre más rico de México, como posibles contendientes por el banco, entre otros.