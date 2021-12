Evergrande es declarada en default: Fitch Ratings califica ‘incumplimiendo restringido’

La compañía china Evergrande ha sido oficialmente catalogado como moroso por primera vez, el último hito en un drama financiero de meses que probablemente culminará en una reestructuración masiva del desarrollador más endeudado del mundo.

Fitch Ratings calificó a Evergrande con “incumplimiento restringido” por no haber realizado dos pagos de cupones al final de un período de gracia el lunes, una medida que puede desencadenar incumplimientos cruzados sobre la deuda de 19 mil 200 millones de dólares del desarrollador.

La rebaja se produjo minutos después de que Fitch aplicara la misma etiqueta predeterminada a Kaisa Group, que no pagó un bono de 400 millones de dólares que venció el martes. Juntas, las dos empresas representan alrededor del 15 por ciento de los bonos en dólares en circulación vendidos por desarrolladores chinos.

Considerado durante mucho tiempo por muchos inversores como demasiado grande para quebrar, Evergrande se ha convertido ahora en la mayor víctima de la campaña del presidente chino Xi Jinping para domesticar los conglomerados sobreendeudados del país y el sobrecalentado mercado inmobiliario. Antes de esta semana, los prestatarios chinos habían incumplido con 10.2 mil millones de dólares en bonos extraterritoriales en 2021, y las empresas inmobiliarias representaban el 36 por ciento del total, según datos compilados por Bloomberg.

Si bien los tenedores de bonos de Evergrande enfrentan recortes profundos en una reestructuración que podría tardar meses o incluso años en resolverse, hubo pocas señales de contagio financiero este jueves. Eso se debe en parte a que los inversores habían estado anticipando un incumplimiento durante meses, pero también gracias a una gran actividad del gobierno de China para amortiguar el golpe.

En las últimas semanas, los formuladores de políticas redujeron los requisitos de reserva de los prestamistas, señalaron una flexibilización de las restricciones inmobiliarias y pusieron en marcha medidas para garantizar que los desarrolladores con calificaciones más altas conserven el acceso a la financiación. También asumieron un papel de liderazgo en la reestructuración de Evergrande, nombrando funcionarios de la provincia de origen del desarrollador para ayudar a supervisar el proceso.

Si bien es probable que eso ayude a prevenir escenarios de pesadilla de un colapso incontrolado de Evergrande, las autoridades han dejado en claro que no tienen intención de rescatar el imperio inmobiliario iniciado por el multimillonario Hui Ka Yan hace 25 años. En un mensaje de video pregrabado en un seminario en Hong Kong este jueves, el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, describió la situación de Evergrande como un evento de mercado que debe abordarse de una manera orientada al mercado.

El desarrollador con sede en Shenzhen, que reveló más de 300 mil millones de pasivos totales a junio, dijo en una breve presentación de intercambio el 3 de diciembre que “participará activamente” con los acreedores offshore en un plan de reestructuración. Pero con las autoridades chinas ahora tomando las decisiones, el desarrollador se ha mantenido en gran parte en silencio sobre los detalles de cómo podría ser su reestructuración.

Incluso Fitch ha tenido problemas para obtener información de Evergrande, y señaló este jueves que el desarrollador no respondió a su solicitud de confirmación sobre los pagos de cupones de esta semana. “Por lo tanto, asumimos que no se les pagó”, escribieron los analistas de Fitch en un comunicado. Bloomberg informó a principios de esta semana que los tenedores de bonos no habían recibido el dinero.